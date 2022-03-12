Vasco x Resende: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Vasco e Resende se enfrentam neste domingo, às 16 horas, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Com 19 pontos, o Cruz-Maltino está classificado para a semifinal e vai definir a posição na qual vai avançar - consequentemente, saberá se enfrenta Flamengo ou Fluminense.O Cruz-Maltino tem jogadores pendurados: os titulares Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Raniel mais o reserva Ulisses. Os cartões serão zerados após a rodada, mas quem ficar suspenso não joga o primeiro jogo da semifinal, o que indica modificações.
FICHA TÉCNICAVASCO X RESENDE
Data e hora: 13 de março de 2022, às 16hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Onde assistir: Record TV, CariocãoPlay, Twitch, Youtube e tempo real do LANCE!Árbitro: Bruno Arleu de AraújoAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thayse Marques Fonseca
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues (Vanderlei), Weverton, Quintero, Ulisses (Anderson Conceição) e Riquelme (Edimar); Yuri Lara (Zé Gabriel), Matheus Barbosa; Juninho, Luiz Henrique (Nene) e Bruno Nazário; Getúlio (Raniel).
Desfalques: alguns jogadores deverão ser poupados.
RESENDE (Técnico: Sandro Sargentim)Jefferson, Juninho, Heitor, Joanderson e Khevin; João Felipe, Emanuel Biancucchi e Brendon; Raphael Macena, Kaique e Igor Bolt
Desfalques: -