Vasco x Resende: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Vasco e Resende se enfrentam neste domingo, às 16 horas, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Com 19 pontos, o Cruz-Maltino está classificado para a semifinal e vai definir a posição na qual vai avançar - consequentemente, saberá se enfrenta Flamengo ou Fluminense.O Cruz-Maltino tem jogadores pendurados: os titulares Thiago Rodrigues, Anderson Conceição e Raniel mais o reserva Ulisses. Os cartões serão zerados após a rodada, mas quem ficar suspenso não joga o primeiro jogo da semifinal, o que indica modificações.