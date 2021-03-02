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futebol

Vasco x Portuguesa-RJ: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Cruz-Maltino começa o Campeonato Carioca com um time 100% formado na base de São Januário, alguns ainda juniores, menos de uma semana após o rebaixamento no Brasileiro...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 19:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 19:56
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Começa nesta quarta-feira o Campeonato Carioca para Vasco e Portuguesa. As equipes se enfrentam em São Januário. A Lusinha tenta fazer melhor do que a nona colocação na edição do ano passado. O Cruz-Maltino já começa a competição com um time de jovens mais juniores comandados pelo técnico da equipe sub-20, Diogo Siston. Sem lateral-esquerdo de ofício, o atacante MT deverá ocupar o setor, de acordo com o site "Globo Esporte".FICHA TÉCNICAVASCO x PORTUGUESA
Data/Hora: 25/02/2021, às 21hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Guilherme Vogas TavaresOnde ver: Vasco TV, Cariocão TV, outros canais pay-per-view e tempo real do LANCE!.
VASCO (Técnico: Diogo Siston)Lucão, Cayo Tenório, Ulisses, Miranda e MT; Caio Lopes e Juninho; João Pedro, Lucas Santos e Gabriel Pec; Tiago Reis.
Lesionado: RiquelmeSuspensos: -Voltam de suspensão: -
PORTUGUESA (Técnico: Felipe Surian)Victor Hugo, Watson, Guerra, Dilsinho e Danilo; Muniz, Mauro Silva, Romarinho, Chay, André Silva; Emerson Carioca.
Suspenso: -Voltam de suspensão: -
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
PALPITESNa redação do LANCE!, 60% das pessoas que responderam à enquete acreditam na vitória do Vasco. Entendem que o empate é o resultado mais provável 20%, e outros 20% apostam na Portuguesa.

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