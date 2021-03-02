Vasco x Portuguesa-RJ: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Começa nesta quarta-feira o Campeonato Carioca para Vasco e Portuguesa. As equipes se enfrentam em São Januário. A Lusinha tenta fazer melhor do que a nona colocação na edição do ano passado. O Cruz-Maltino já começa a competição com um time de jovens mais juniores comandados pelo técnico da equipe sub-20, Diogo Siston. Sem lateral-esquerdo de ofício, o atacante MT deverá ocupar o setor, de acordo com o site "Globo Esporte".FICHA TÉCNICAVASCO x PORTUGUESA