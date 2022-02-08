Vasco x Portuguesa: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O Vasco enfrenta, nesta quarta-feira, a Portuguesa, em São Januário. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, e o Cruz-Maltino tenta retomar a liderança da competição. Atualmente, soma dez pontos e está atrás do Botafogo no saldo de gols. A Lusinha tem sete pontos e está em quinta - é a melhor colocada após os grandes.Após poupar Nene e Raniel e adotar um sistema tático com três zagueiros no último domingo, contra o Madureira, Zé Ricardo deverá fazer o Vasco voltar ao modo tradicional. Pode também dar mais minutos a Luis Cangá.
FICHA TÉCNICAVASCO X PORTUGUESA
Data e horário: 9/2/2022, às 21h35Local: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alex Gomes StefanoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Carlos Áquilla Lima da ConceiçãoOnde assistir: TV Record, Cariocão Play e tempo real do LANCE!
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VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição (Luis Cangá) e Edimar; Matheus Barbosa e Juninho, Gabriel Pec, Nene e Bruno Nazario; Raniel.
Desfalques: Vitinho, Sarrafiore, Weverton Jesus e Yuri Lara (lesionados)
PORTUGUESA (Técnico: Marcus Paulo)Carlão, Watson, Leandro Amaro, Marcão e Sánchez; Jhonnatan, Wellingtton Cézar e Patrick Valverde; Romarinho, Bruno Santos e Maikinho.
Desfalques: nenhum.