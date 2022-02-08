Vasco x Portuguesa: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

O Vasco enfrenta, nesta quarta-feira, a Portuguesa, em São Januário. A partida será válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca, e o Cruz-Maltino tenta retomar a liderança da competição. Atualmente, soma dez pontos e está atrás do Botafogo no saldo de gols. A Lusinha tem sete pontos e está em quinta - é a melhor colocada após os grandes.Após poupar Nene e Raniel e adotar um sistema tático com três zagueiros no último domingo, contra o Madureira, Zé Ricardo deverá fazer o Vasco voltar ao modo tradicional. Pode também dar mais minutos a Luis Cangá.