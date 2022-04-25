Vasco x Ponte Preta: confira valores e como comprar ingressos para o jogo

Com três pontos somados e ainda em busca da primeira vitória na Série do Campeonato Brasileiro, o Vasco divulgou informações a respeito da venda de ingressos para o jogo contra a Ponte Preta, a ser realizado às 21h30 desta quarta-feira, em São Januário e pela quarta rodada. Os valores variam de R$18 a R$ 100. Veja as informações detalhadas pelo mandante da partida:-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Abertura das vendas online: 25/04 às 11hEncerramento das vendas online: 27/04 às 17h30

Sócios e não sócios compram ingresso através do sociogigante.com a partir de 25/04 ou em nossos pontos de venda.

Torcida visitante poderá comprar online através do link Meu Bilhete a partir do dia 25/04 ou no dia do jogo, 27/04, na bilheteria 11 de São Januário a partir das 17h30.

ATENÇÃO:Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, todos os ingressos comprados carregarão automaticamente nela.

Não sócios e sócios sem carteirinha deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Dos valores:

Social – R$100,00Arquibancada – R$60,00Visitante – R$60,00

Dos planos e valores por setor:

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$18,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$18,00Estatutário Norte a Sul – R$30,00Estatutário Camisas Negras – R$30,00Estatutário – R$30,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$18,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$18,00Norte a Sul – R$30,00Camisas Negras – R$54,00

Da data e horário de abertura:

Sócio Gigante e Público Geral – 25/04 às 11h

Dos pontos de venda/retirada e horários:

Segunda-feira, 25/04:Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 9 – 11h até 18hBilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Terça-feira, 26/04:Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 9 – 11h até 18hBilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Barra – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Quarta-feira, 27/04 – Dia do jogo:Bilheteria Mega Loja – 11h às 22h15Bilheteria 5 – 15h às 22h15Bilheteria 9 – 11h às 22h15Bilheteria 11 (VISITANTE) – 17h30 às 22h15Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;Documento oficial com foto;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);EEstar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site da VEUS SAÚDE.

Menores de 18 anos deverão realizar upload do RG ou certidão de nascimento.

Podem comparecer ao evento:

Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:– Dose única;– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.

Pessoas acima de 50 anos com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).

Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal, apenas deverão realizar o upload do RG ou certidão de nascimento.

Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.

ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.

Sobre o Camarote Cativo:

Sócios Estatutários que possuem camarote cativo deverão realizar a compra dos ingressos diretamente na bilheteria da Mega Loja, em São Januário, apresentando as carteirinhas atualizadas do camarote, carteirinha de sócio estatutário e carteira de vacinação que esteja de acordo com o cronograma da prefeitura do Rio.

Sobre a gratuidade:

Os ingressos de gratuidade valem somente para o setor Arquibancada.Tem direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante.A retirada das gratuidades previstas por Lei para essa partida começará nesta segunda-feira, 25/04, na bilheteria 11 de São Januário.Será necessário apresentar o documento original com foto, comprovante da carteira de imunização contra a Covid-19 de acordo com o calendário da prefeitura do Rio de Janeiro. Além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;

Gratuidade para PCD: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Gratuidade para menores de 12 anos: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos.Crianças até 2 anos não precisam de gratuidade, deverão apenas acessar o estádio junto com o responsável.

Gratuidade para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício.

ATENÇÃO:

Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem nos portões de acesso no dia da partida!

Sobre meia-entrada:

Tem direito à meia-entrada professores da rede pública municipal do Rio de Janeiro, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e sócios sem carteirinha), carteirinha (sócios titulares, convidados de sócio ou dependentes) e documento oficial original com foto.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19.Visitante: Portão 11.