Vasco x Nova Iguaçu: prováveis times, desfalques e onde assistir

Após empatar com o Boavista, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 21h35, diante do Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. O palco será novamente São Januário, e a equipe busca somar mais três pontos para se manter na liderança da competição estadual. Cabe ressaltar que o Cruz-Maltino não vence na Colina Histórica desde o dia 16 de outubro - quando derrotou o Coritiba, pela Série B 2021.A tendência é que Zé Ricardo repita a escalação das duas primeiras partidas para dar sequência e ritmo de jogo à equipe. O volante Yuri Lara deixou o gramado com caibrãs diante do Boavista, algo normal neste início de temporada, mas está confirmado e será novamente titular no meio de campo.

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Por outro lado, o comandante não deve poder contar novamente o meio-campista Vitinho. O jogador sofreu uma lesão no tendão retofemoral direito, no jogo-treino diante do Audax. Desde então, ainda não conseguiu estrear e segue sendo monitorado pelo Departamento Médico do clube.

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O Nova Iguaçu ainda não venceu no campeonato e ocupa a penúltima colocação. O Carrossel da Baixada empatou com o Audax Rio e foi derrotado pelo Resende. Dessa forma, esse será o primeiro confronto da equipe contra um dos quatro grandes do Rio de Janeiro. O volante Paulo Henrique sentiu um incômodo no joelho direito e desfalca a equipe. FICHA TÉCNICAVasco x Nova Iguaçu

Data e horário: 02/02/2021, às 21h35Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva CoelhoAssistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Thiago Gomes MagalhãesOnde assistir: Record, Cariocão Play, Flow Sport Club, Ronaldo TV, canal do Casimiro (Twitch) e Tempo real Lance!

VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nene; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel

Desfalques: Vitinho, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados)

NOVA IGUAÇU (Técnico: Carlos Vítor)Cerqueira; Digão, André Santos, Gilberto e Carlinhos; Vinícius Matheus, Abuda, Vandinho e Dieguinho; Luan Viana e Dedé

Desfalque: Paulo Henrique (incômodo no joelho dirieto)