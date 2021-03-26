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Vasco x Madureira: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Fora da cidade do Rio devido à proibição da prefeitura, Gigante da Colina encara o Tricolor Suburbano no estádio Los Larios, em Xerém, e busca segunda vitória seguida no Carioca...

Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:49

LanceNet

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Publicado em 

26 mar 2021 às 19:49
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama
O Vasco entra em campo neste sábado, às 15h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será contra o Madureira, no Estádio Los Larios, localizado em Xerém, distrito de Duque de Caxias. Este será o primeiro jogo do Gigante da Colina depois da proibição de partidas de futebol na cidade do Rio de Janeiro no período entre 26 de março a 4 de abril.
> Confira a classificação do Campeonato CariocaApós derrotar o Macaé, o Gigante da Colina busca sua segunda vitória consecutiva no Estadual. Para o jogo, o técnico Marcelo Cabo terá dois desfalques por problemas físicos, quatro jogadores poupados, mas Germán Cano de volta ao comando de ataque.
No G4, o Tricolor Suburbano é a única equipe que ainda não perdeu Carioca 2021. Com um bom início de temporada, o time comandado por Alfredo Sampaio iniciam uma sequência de três duelos contra os grandes do Rio. Após enfrentar o Vasco, o Madureira terá pela frente jogos contra Botafogo e Flamengo. FICHA TÉCNICAVASCO x MADUREIRA
Data/Hora: 27/02/2021, às 15h30Local: Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Diogo Carvalho SilvaOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes e Juninho; Gabriel Pec, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Cano.
MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Breno Calixto, Maurício Barbosa, Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo.
PALPITESNa redação do LANCE!, 70% das pessoas que responderam à enquete acreditam na vitória do Vasco, enquanto 20% apostam no empate, e 10% creem no triunfo do Madureira.

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