Vasco x Madureira: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco da Gama

O Vasco entra em campo neste sábado, às 15h30 (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O duelo será contra o Madureira, no Estádio Los Larios, localizado em Xerém, distrito de Duque de Caxias. Este será o primeiro jogo do Gigante da Colina depois da proibição de partidas de futebol na cidade do Rio de Janeiro no período entre 26 de março a 4 de abril.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaApós derrotar o Macaé, o Gigante da Colina busca sua segunda vitória consecutiva no Estadual. Para o jogo, o técnico Marcelo Cabo terá dois desfalques por problemas físicos, quatro jogadores poupados, mas Germán Cano de volta ao comando de ataque.

No G4, o Tricolor Suburbano é a única equipe que ainda não perdeu Carioca 2021. Com um bom início de temporada, o time comandado por Alfredo Sampaio iniciam uma sequência de três duelos contra os grandes do Rio. Após enfrentar o Vasco, o Madureira terá pela frente jogos contra Botafogo e Flamengo. FICHA TÉCNICAVASCO x MADUREIRA

Data/Hora: 27/02/2021, às 15h30Local: Los Larios, em Xerém, Duque de Caxias (RJ)Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves PaludoAssistentes: Daniel do Espírito Santo Parro e Diogo Carvalho SilvaOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Cayo Tenório, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Bruno Gomes e Juninho; Gabriel Pec, Carlinhos e Marquinhos Gabriel; Cano.

MADUREIRA (Técnico: Alfredo Sampaio)Felipe Lacerda, Rhuan Rodrigues, Breno Calixto, Maurício Barbosa, Juninho Monteiro; Feitosa, Rodrigo Yuri, Nivaldo; Bruno Santos, Sillas Gomes e Luiz Paulo.