Vasco x Macaé: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vasco e Macaé são as únicas equipes que ainda não venceram no Campeonato Carioca 2021 (Rafael Ribeiro / Vasco

O Vasco busca a sua primeira vitória no Campeonato Carioca 2021, nesta quarta, diante do lanterna Macaé, às 18h, em São Januário. Este será o último jogo do Gigante da Colina antes da paralisação do futebol na cidade do Rio de Janeiro definida pelo prefeito Eduardo Paes (DEM), e que durará entre 26 de maço e 4 de abril.

> Confira a classificação do Campeonato CariocaPara o jogo desta quarta, o técnico Marcelo Cabo não terá novamente à disposição o centroavante Germán Cano. O argentino passa por um período de recondicionamento físico após se recuperar de uma lesão na coxa. Além dele, o zagueiro Ernando foi diagnosticado com um edema na musculatura posterior da coxa direita em exame, e também desfalca a equipe. Também foram preservados o zagueiro Ricardo Graça, o lateral-meia-atacante MT e o volante Bruno Gomes.

Pelo lado do Alvianil Praiano, o técnico Charles de Almeida fará a sua estreia. Eduardo Allax e o preparador físico Wagner Miranda deixaram o clube após derrota para o líder Volta Redonda por 1 a 0. FICHA TÉCNICAVASCO x MACAÉ

Data/Hora: 24/02/2021, às 18h00Local: São Januário - Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Marcus Vinicius Machado Araújo BrandãoOnde ver: Pay-per-view e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Caio Lopes (Juninho) e Andrey; Gabriel Pec, Marquinhos Gabriel e Talles Magno; Tiago Reis (Laranjeira ou Carlinhos).

MACAÉ (Técnico: Charles de Almeida)Milton Raphael, Pedro Costa, Álvaro, Dante, Patrick; Wagner Carioca, Fábio Henrique, Marquinhos, Wallacer; Edy e Fábio