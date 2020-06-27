Vasco x Macaé: prováveis times, desfalques, palpites e onde ver

O jogo que marca a retomada do Campeonato Carioca para o Vasco exigirá atenção redobrada na Colina Histórica. Com apenas dois pontos em três partidas no Grupo B da Taça Rio, o Cruz-Maltino entra em campo neste domingo, diante do Macaé, precisando vencer e torcer para que o Madureira não supere o Resende. Assim será possível chegar à última rodada com chance de classificação à semifinal. O duelo será com portões fechados para a torcida, seguindo protocolo da Ferj para o período da pandemia de COVID-19.
Veja as informações sobre a partida:
VASCO x MACAÉ
Data-Hora: 28/6/2020, às 16hEstádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Assistentes: Daniel do Espírito Santos (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Onde ver: Globo e Premiere
VASCO (Técnico: Ramon Menezes)
Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey e Fellipe Bastos; Benítez, Bruno César e Talles Magno; Cano.
Suspensos: NinguémMachucados: Ramon
MACAÉ (Técnico: Charles Almeida)
Jonathan, Filipe Formiga, Vladimir e André Ribeiro, Maranhão, Wagner Carioca, Gedeil, Julinho e Anderson Canhoto, Jones e Alexandro
Suspensos: NinguémMachucados: Ninguém
Palpites: 57% das pessoas ouvidas na redação do LANCE! disseram que o Vasco levará a melhor. Já 43% afirmaram que a partida terminará empatada. Não há palpites para vitória do Macaé.E MAIS:Crivella volta atrás e diz que decreto suspende apenas jogos de Botafogo e Fluminense; entenda confusãoRamon Menezes aponta o estilo que deseja dar ao Vasco: 'Equilíbrio entre vontade e organização' E MAIS: