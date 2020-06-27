Vasco x Macaé: prováveis times, desfalques, palpites e onde ver

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O jogo que marca a retomada do Campeonato Carioca para o Vasco exigirá atenção redobrada na Colina Histórica. Com apenas dois pontos em três partidas no Grupo B da Taça Rio, o Cruz-Maltino entra em campo neste domingo, diante do Macaé, precisando vencer e torcer para que o Madureira não supere o Resende. Assim será possível chegar à última rodada com chance de classificação à semifinal. O duelo será com portões fechados para a torcida, seguindo protocolo da Ferj para o período da pandemia de COVID-19.

Veja as informações sobre a partida:

VASCO x MACAÉ

Data-Hora: 28/6/2020, às 16hEstádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ)Assistentes: Daniel do Espírito Santos (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Onde ver: Globo e Premiere

VASCO (Técnico: Ramon Menezes)

Fernando Miguel; Yago Pikachu, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Andrey e Fellipe Bastos; Benítez, Bruno César e Talles Magno; Cano.

Suspensos: NinguémMachucados: Ramon

MACAÉ (Técnico: Charles Almeida)

Jonathan, Filipe Formiga, Vladimir e André Ribeiro, Maranhão, Wagner Carioca, Gedeil, Julinho e Anderson Canhoto, Jones e Alexandro

Suspensos: NinguémMachucados: Ninguém