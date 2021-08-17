Vasco x Londrina: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Vasco recebe o Londrina nesta quarta-feira pela última rodada do primeiro turno. Os dois times têm desfalques e objetivos distintos. Os visitantes estão na zona de rebaixamento enquanto os mandantes tentar chegar no G4. Cinco jogadores estão fora da partida pelo lado Cruz-Maltino, mas Lisca terá, pelo menos, quatro retornos.FICHA TÉCNICAVASCO X LONDRINA