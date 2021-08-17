Vasco x Londrina: onde assistir, prováveis times e desfalques

O Vasco recebe o Londrina nesta quarta-feira pela última rodada do primeiro turno. Os dois times têm desfalques e objetivos distintos. Os visitantes estão na zona de rebaixamento enquanto os mandantes tentar chegar no G4. Cinco jogadores estão fora da partida pelo lado Cruz-Maltino, mas Lisca terá, pelo menos, quatro retornos.FICHA TÉCNICAVASCO X LONDRINA
Data/Hora: 18/8/2021, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Salim Fende Chavez (SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Herman Brumel Vani (SP)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Lisca)Lucão (Halls), Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça (Ernando) e Zeca; Romulo, Juninho e Sarrafiore; Marquinhos Gabriel, Cano e Léo Jabá.
Desfalques: Leandro Castan, Michel e Daniel Amorim (lesionados); Morato (dúvida, Covid-19) e MT (afastado).Suspenso: VanderleiPendurados: Romulo e Juninho.
Londrina (Técnico: Márcio Fernandes)César; Matheus Bianqui, Saimon, Lucas Costa e Felipe Vieira; Tárik, Jhonny Lucas e Gegê; Marcelinho, Safira e Caprini (Tiago Orobó).
Desfalques: -Suspenso: Lucas LourençoPendurados: -