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Vasco x Londrina: Lisca ganha quatro 'reforços' para o jogo que encerra o primeiro turno

Léo Matos e Marquinhos Gabriel estão de volta após suspensão, Bruno Gomes está recuperado de lesão e Lucão retornou aos trabalhos após o ouro na Olimpíada...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 19:31

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 19:31

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O técnico Lisca ganhou quatro reforços caseiros para o jogo do Vasco contra o Londrina, nesta quarta-feira. O lateral-direito e o meia Marquinhos Gabriel retornam ao time após cumprirem suspensão; o goleiro Lucão voltou a ser opção depois da conquista do ouro na Olimpíada de Tóquio; e o volante Bruno Gomes se recuperou de lesão.Lucão é opção para a vaga de Vanderlei, expulso na última sexta-feira, contra o Remo. Além dele, o goleiro Halls pode entrar.
O zagueiro Leandro Castan cumpriu suspensão, mas está lesionado, assim como o atacante Daniel Amorim. O ponta Morato está há uma semana diagnosticado com Covid-19. Outra ausência mais que provável. Michel segue no departamento médico.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

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