Vasco x Londrina: Lisca ganha quatro 'reforços' para o jogo que encerra o primeiro turno

O técnico Lisca ganhou quatro reforços caseiros para o jogo do Vasco contra o Londrina, nesta quarta-feira. O lateral-direito e o meia Marquinhos Gabriel retornam ao time após cumprirem suspensão; o goleiro Lucão voltou a ser opção depois da conquista do ouro na Olimpíada de Tóquio; e o volante Bruno Gomes se recuperou de lesão.Lucão é opção para a vaga de Vanderlei, expulso na última sexta-feira, contra o Remo. Além dele, o goleiro Halls pode entrar.