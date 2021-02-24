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futebol

Vasco x Goiás: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Cruz-Maltino enfrenta o Esmeraldino, em São Januário, com a necessidade de vencer, torcer por um tropeço do Fortaleza, e tirar uma desvantagem de 12 gols para evitar rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 20:28

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 20:28

Crédito: Vasco e Goiás empataram em 1 a 1 na última rodada do primeiro turno do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco
Em meio à pandemia de Covid-19, o Brasileirão chega a sua última rodada nesta quinta-feira. E o Vasco necessita de uma verdadeiro milagre para evitar o quarto rebaixamento de sua história. O Cruz-Maltino encara o Goiás, em São Januário, às 21h30, precisando vencer, torcer por um tropeço do Fortaleza e tirar uma desvantagem de 12 gols de saldo. Todos os jogos da rodada serão no mesmo horário.> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro
Para a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que admitiu o rebaixamento da equipe após o empate com o Corinthians, não terá novos desfalques. Será a última partida do treinador pelo Cruz-Maltino. A presença de Benítez, que já havia sido ausência na última partida, é improvável, novamente por problemas físicos.
Do lado do Esmeraldino, o técnico Glauber Ramos não terá à disposição pelo menos três atletas. O goleiro Marcelo Rangel está vetado, pois apresentou um quadro de lombalgia aguda e não tem previsão de volta aos gramados. A tendência é que Tadeu seja o titular da posição.
Além do arqueiro, o zagueiro Heron, vetado pelo departamento médico, e o volante Daniel de Pauli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe. O defensor sofreu uma pancada na cabeça no jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, voltou aos treinamentos, mas ficará de fora por precaução.
FICHA TÉCNICAVASCO x GOIÁS
Data/Hora: 25/02/2021, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: Sportv 2, Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Carlinhos e Andrey; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.
Lesionado: Benítez (dúvida)Suspensos: -Voltam de suspensão: -
GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)Tadeu; Shaylon, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Henrique Lordelo e Miguel Figueira; Vinícius, Fernandão e Rafael Moura.
Suspenso: DanielVoltam de suspensão: -
PALPITESNa redação do LANCE!, 50% das pessoas que responderam à enquete acreditam na vitória do Vasco, enquanto 25% apostaram no empate e outros 25% creem no empate.

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