Vasco x Goiás: prováveis times, onde assistir, desfalques e palpites

Crédito: Vasco e Goiás empataram em 1 a 1 na última rodada do primeiro turno do Brasileirão (Rafael Ribeiro/Vasco

Em meio à pandemia de Covid-19, o Brasileirão chega a sua última rodada nesta quinta-feira. E o Vasco necessita de uma verdadeiro milagre para evitar o quarto rebaixamento de sua história. O Cruz-Maltino encara o Goiás, em São Januário, às 21h30, precisando vencer, torcer por um tropeço do Fortaleza e tirar uma desvantagem de 12 gols de saldo. Todos os jogos da rodada serão no mesmo horário.> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro

Para a partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo, que admitiu o rebaixamento da equipe após o empate com o Corinthians, não terá novos desfalques. Será a última partida do treinador pelo Cruz-Maltino. A presença de Benítez, que já havia sido ausência na última partida, é improvável, novamente por problemas físicos.

Do lado do Esmeraldino, o técnico Glauber Ramos não terá à disposição pelo menos três atletas. O goleiro Marcelo Rangel está vetado, pois apresentou um quadro de lombalgia aguda e não tem previsão de volta aos gramados. A tendência é que Tadeu seja o titular da posição.

Além do arqueiro, o zagueiro Heron, vetado pelo departamento médico, e o volante Daniel de Pauli, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe. O defensor sofreu uma pancada na cabeça no jogo de domingo contra o Red Bull Bragantino, voltou aos treinamentos, mas ficará de fora por precaução.

FICHA TÉCNICAVASCO x GOIÁS

Data/Hora: 25/02/2021, às 21h30Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde ver: Sportv 2, Premiere e tempo real do LANCE!

VASCO (Técnico: Vanderlei Luxemburgo)Fernando Miguel, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Carlinhos e Andrey; Yago Pikachu, Cano e Talles Magno.

Lesionado: Benítez (dúvida)Suspensos: -Voltam de suspensão: -

GOIÁS (Técnico: Glauber Ramos)Tadeu; Shaylon, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Breno, Henrique Lordelo e Miguel Figueira; Vinícius, Fernandão e Rafael Moura.

Suspenso: DanielVoltam de suspensão: -