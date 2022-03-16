Vasco x Flamengo: prováveis times e onde assistir à semifinal do Carioca

Dez dias após o último Clássico dos Milhões, vencido pelo lado rubro-negro nos minutos finais, Vasco e Flamengo voltam a se encontrar nesta quarta-feira (16), a partir das 20h, para a partida de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O duelo será realizado no Maracanã, cujos ingressos custam de R$ 20 a R$ 250, e será o primeiro do Cruz-Maltino no novo gramado híbrido do estádio.
Mandante na ida, o Vasco sabe que precisa se atirar mais para triunfar no embate contra o Flamengo, já que o rival da Gávea tem a vantagem da igualdade do marcador, já que fez uma campanha superior na Taça Guanabara. O duelo da volta ocorrerá já no próximo domingo (20), também no Maracanã.
FICHA TÉCNICA - VASCO X FLAMENGO
- Data e horário: 16/03/2022, às 20h (de Brasília)
- Local: Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)
- Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo
- Onde assistir: Cariocão Play, Fla TV+, Eleven Sports, OneFootball, perfis no Twitch e Youtube
- VASCO: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Juninho) e Zé Gabriel; Bruno Nazário, Nene e Gabriel Pec; Raniel. Técnico: Zé Ricardo
- FLAMENGO: Hugo; Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, Willian Arão, Andreas Pereira (João Gomes) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Arrascaeta e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa