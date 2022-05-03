Vasco x CSA: confira as informações sobre a venda de ingressos para o jogo da sexta rodada da Série B

Após o empate com o Tombense em Muriaé, o Vasco volta a campo no próximo sábado contra o CSA, às 19h, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B. Com isso, o clube carioca divulgou todas as informações acerca dos ingressos para a partida, que já estão sendo comercializados de forma online.Com sete pontos, o Gigante da Colina ocupa a oitava colocação com uma vitória e quatro empates. Apesar da invencibilidade, o time não teve uma atuação convincente, e o trabalho do técnico Zé Ricardo tem sido constantemente questionado pela torcida.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Mesmo assim, os torcedores têm dado demonstrações de apoio nos jogos como foi no duelo contra o Carcará. Na Colina Histórica, a torcida compareceu em bom número no empate com o Vila Nova, na estreia na competição, e no duelo contra a Ponte Preta - única vitória até aqui.

+ Vasco aposta na força da torcida e na sequência em São Januário para embalar e entrar no G4 da Série B

Em maio, o Cruz-Maltino terá três das cinco partidas no rio de Janeiro e aposta na força da torcida para embalar e entrar no G4. Depois do duelo contra o Azulão, os cariocas medem forças com o Bahia, do técnico Guto Ferreira. No fim do mês, o confronto será diante do Brusque.

O duelo será importante para a sequência do trabalho do técnico Zé Ricardo. em caso de vitória, ele terá um alívio para o confronto com o Tricolor Baiano. em caso de tropeço, a situação pode ficar cada vez mais insustentável mediante a pressão sobre seu trabalho e o desempenho do time em campo. CONFIRA TODASAS INFORMAÇÕES SOBRE AS VENDAS DE INGRESSOS

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online: 03/05 às 12hEncerramento das vendas online: 07/05 às 15h

Sócios e o Público Geral compram ingresso através do SOCIO GIGANTE a partir de 03/05 ou em nossos pontos de venda a partir do dia 05/05.

Torcida visitante poderá comprar online através do link MEU BILHETE a partir do dia 03/05 ou no dia do jogo, 07/05, na bilheteria 11 de São Januário a partir das 13h.

ATENÇÃO:Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, todos os ingressos comprados carregarão automaticamente nela.Não sócios e sócios sem carteirinha deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Dos valores:

Social – R$100,00Arquibancada – R$60,00Visitante – R$60,00

Dos planos e valores por setor:

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$18,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$18,00Estatutário Norte a Sul – R$30,00Estatutário Camisas Negras – R$30,00Estatutário – R$30,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$18,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$18,00Norte a Sul – R$30,00Camisas Negras – R$54,00

Da data e horário de abertura:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 03/05 às 12hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 03/05 às 12h30Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 03/05 às 13hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 03/05 às 13h30Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 03/05 às 14hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 03/05 às 14h30Camisas Negras – 1 Estrela – 03/05 às 15hPúblico Geral – 03/05 às 15h30

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Dos pontos de venda/retirada e horários:

Quinta-feira, 05/05:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 9 – 11h até 18hBilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Sexta-feira, 06/05:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 9 – 11h até 18hBilheteria 11 (GRATUIDADES POR LEI) – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Barra – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Sábado, 07/05 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 19h45Bilheteria 5 – 13h às 19h45Bilheteria 9 – 11h às 19h45Bilheteria 11 (VISITANTE) – 13h às 19h45Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Recreio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Nova Friburgo – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;Documento original com foto ou xerox autenticada;Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);

Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.

ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.

Sobre o Camarote Cativo:

Sócios Estatutários que possuem camarote cativo deverão realizar a compra dos ingressos diretamente na bilheteria da Mega Loja, em São Januário, apresentando as carteirinhas atualizadas do camarote, carteirinha de sócio estatutário e carteira de vacinação que esteja de acordo com o cronograma da prefeitura do Rio.

Sobre a gratuidade:

Os ingressos de gratuidade valem somente para o setor Arquibancada.Tem direito à gratuidade menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 65 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante.A retirada das gratuidades previstas por Lei para essa partida começará nesta quinta-feira, 05/05, na bilheteria 11 de São Januário.Será necessário apresentar o documento original com foto ou xerox autenticada, além disso, será necessário apresentar os documentos que comprovam o benefício da gratuidade e os ingressos emitidos serão nominais;

Gratuidade para PCD: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente – tanto da PCD, como também do acompanhante –, Rio Card que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validade.

Gratuidade para menores de 12 anos: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício. Além disso, apenas o responsável legal poderá efetuar a retirada do ingresso de gratuidade do torcedor menor de 12 anos.Crianças até 2 anos não precisam de gratuidade, deverão apenas acessar o estádio junto com o responsável no dia da partida.

Gratuidade para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos: Apresentar toda a documentação descrita anteriormente e também o documento que comprove o direito ao benefício.

ATENÇÃO:

Não haverá retirada de gratuidades no dia do jogo nem nos portões de acesso no dia da partida!

Sobre meia-entrada:

Tem direito à meia-entrada os profissionais que estejam em efetivo exercício nas instituições de ensino, tanto os da rede estadual como os da rede privada, pessoas com até 21 anos e estudantes de todas as idades fazendo curso reconhecido pelo MEC. Também têm o benefício os jovens de 15 a 29 anos que tenham a Id Jovem, que deverá, obrigatoriamente, ser apresentada no momento da compra, acompanhada de documento original com foto ou xerox autenticada. Somente o próprio beneficiário pode realizar a compra e a troca do seu ingresso de meia-entrada, desde que tenha um comprovante desta condição e do benefício. A retirada de ingressos de indivíduos menores de 15 anos só poderá acontecer quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e sócios sem carteirinha), carteirinha (sócios titulares, convidados de sócio ou dependentes) e documento oficial original com foto.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19.Visitante: Portão 11.

IMPORTANTE:A entrada ao estádio deve respeitar o acesso escolhido no momento da compra.