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futebol

Vasco X CRB: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Pressionado, o Cruz-Maltino deverá ter mudanças de jogadores e táticas para voltar a vencer. CRB vive situação mais confortável neste início de Série B...

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 18:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jun 2021 às 18:17
Crédito: Hyuri é um dos destaques do CRB, que visita o Vasco neste final de semana (Montagem LANCE!
O Vasco encara o CRB neste sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro e, diferente do que muitos poderiam imaginar antes da competição, quem está bem é a equipe alagoana. O Cruz-Maltino vive momento de forte pressão diante dos maus resultados e péssimas atuações.-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICAVASCO X CRB
Data: 19/6/2021, às 16h30Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!
VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei; Zeca (Cayo Tenório), Ernando, Leandro Castan e Riquelme (MT); Romulo; Gabriel Pec (Morato), Sarrafiore (Juninho), Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Germán Cano.
Desfalque: Léo MatosSuspensos: não tem.Voltam de suspensão: Marcelo Cabo e Gabriel Cabo.
CRB (Técnico: Allan Aal)Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Alexandre Melo; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro, Alisson Farias e Hyuri.
Desfalques: não temSuspenso: Guilherme Romão
PALPITESNa redação do LANCE!, 30% das pessoas que responderam à enquete acreditam em vitória do Vasco. Apostam no empate outros 30% e, na vitória do CRB, 40%.

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