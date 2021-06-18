Vasco X CRB: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Crédito: Hyuri é um dos destaques do CRB, que visita o Vasco neste final de semana (Montagem LANCE!

O Vasco encara o CRB neste sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro e, diferente do que muitos poderiam imaginar antes da competição, quem está bem é a equipe alagoana. O Cruz-Maltino vive momento de forte pressão diante dos maus resultados e péssimas atuações.-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

FICHA TÉCNICAVASCO X CRB

Data: 19/6/2021, às 16h30Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Auxiliares: Fábio Pereira (TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)Onde ver: Premiere e Tempo Real do LANCE!

VASCO (Técnico: Marcelo Cabo)Vanderlei; Zeca (Cayo Tenório), Ernando, Leandro Castan e Riquelme (MT); Romulo; Gabriel Pec (Morato), Sarrafiore (Juninho), Marquinhos Gabriel e Léo Jabá; Germán Cano.

Desfalque: Léo MatosSuspensos: não tem.Voltam de suspensão: Marcelo Cabo e Gabriel Cabo.

CRB (Técnico: Allan Aal)Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Frazan e Alexandre Melo; Marthã, Jean Patrick e Diego Torres; Ewandro, Alisson Farias e Hyuri.

Desfalques: não temSuspenso: Guilherme Romão