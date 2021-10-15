Vasco x Coritiba: onde assistir, prováveis times e desfalques

Dois gigantes do futebol brasileiro voltam a campo, neste sábado, pela 30ª rodada da Série B. O Vasco recebe o Coritiba, às 16h30, em São Januário, com a presença da torcida, e necessita vencer para encostar no G4 restando nove rodadas para o fim do campeonato. O Coxa, por sua vez, é líder, mas não vence há três partidas. Para o duelo, Fernando Diniz ainda não poderá contar com o volante Andrey, que teve um mal-estar e não participou dos últimos treinamentos. Além dele, Sarrafiore só volta na próxima temporada, Michel segue de fora, e Miranda está suspenso pela Conmebol. O atacante Léo Jabá voltou aos treinamentos durante a semana depois de se recuperar de dores lombares e deve ser opção.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Do lado da equipe paranaense, o comandante paraguaio Gustavo Morínigo poderá contar com Waguininho, que se recuperou de uma lesão da coxa e voltou aos treinamentos. Ele deve ser relacionado e ficar como opção no banco de reservas. Por outro lado, Matheus Sales sentiu dores no joelho e não foi liberado pelo Departamento Médico do clube.
+ Sarrafiore passa por cirurgia no joelho esquerdo, inicia recuperação segunda-feira e renova com o Vasco
Com 43 pontos, o Vasco precisa de uma arrancada para conseguir o acesso no fim da temporada. De acordo com o portal "Infobola", o time carioca tem 9% de chance de voltar à elite do futebol brasileiro. O Coritiba é líder com 54 pontos, tem 94% de chance de subir e construiu uma campanha sólida na competição.
+ Três vezes seguidas: vitória, goleada sofrida e título nacional marcaram o Vasco contra o Coritiba há dez anos
Na última rodada, o Gigante da Colina tropeçou fora de casa, ao perder para o Sampaio Corrêa por 1 a 0, mesmo com um jogador a mais em campo durante todo segundo tempo. O alviverde enfrentou o Cruzeiro, no Couto Pereira, e foi goleado por 3 a 0.FICHA TÉCNICAVASCO X CORITIBA
Data/Hora: 16/10/2021, às 16h30Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA- GO)Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA - GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA- GO)VAR: Elmo Alves Resende Cunha (FIFA-GO)Onde assistir: Premiere e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Fernando Diniz)Vanderlei, Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Nene, Marquinhos Gabriel; Gabriel Pec, Morato e Cano.
Desfalques: Michel (lesão no joelho esquerdo), Sarrafiore (operou o joelho), Miranda (suspenso pela Conmebol), Andrey (sentiu um mal-estar)Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol)Pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Ricardo Graça, Bruno Gomes e Nene
CORITIBA (Técnico: Gustavo Morínigo)Wilson; Natanael, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val (Gustavo Bochecha) e Robinho; Igor Paixão, Rafinha e Léo Gamalho
Desfalques: Nathan Ribeiro (transição), Matheus Sales (lesionado) e Edson CariocaSuspensos: -Pendurados: Wilson, Nathan Ribeiro, Wellington Carvalho, Matheus Sales, Val, Rafinha, Igor Paixão e Gustavo Morínigo