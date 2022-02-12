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Vasco x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Em partida válida pela sexta rodada, Cruz-Maltino tenta se manter na liderança do Estadual e o Glorioso pode encostar. Duelo será neste domingo, às 20h, no Castelão, em São Luís...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 18:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2022 às 18:10
Após três meses da goleada por 4 a 0 na Série B, Vasco e Botafogo se reencontram neste domingo pelo Carioca. Na tabela, o Gigante da Colina voltou a liderança na última rodada com 13 pontos em cinco jogos. O Alvinegro estacionou nos 10 pontos ao perder o primeiro clássico da temporada, diante do Fluminense. O duelo deste domingo está marcado para o Castelão, às 20h, em São Luís, no Maranhão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.Ambas as equipes utilizam o Estadual como laboratório para fazer testes e formar o grupo para as princiapais competições de 2022. Sob a batuta de Zé Ricardo, o Cruz-Maltino já anunciou treze jogadores e segue ativo no mercado. Pelo lado do Glorioso, John Textor iniciou as mudanças e Enderson Moreira foi demitido. A promessa é de um time mais reforçado para a sequência da temporada.
Pelo lado do Vasco, Zé Ricardo não poderá contar com o lateral-direito Weverton, que recebeu o terceira cartão amarelo. A tendência é que o substituto seja o experiente Leó Matos. Yuri Lara segue no departamento médico e Vitinho iniciou a transição com o grupo, porém também desfalcam a equipe neste domingo.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
No Botafogo, Matheus Nascimento está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não estará à disposição do interino Lúcio Flávio, que comandará equipe no lugar de Enderson Moreira, demitido. A novidade ficará por conta de Raí, que deve ser titular no meio de campo. O time tem vários atletas no departamento médico: Rafael, Vinícius Lopes, Vitinho e Carlinhos. Ênio, Chay e Klaus seguem no processo de transição.FICHA TÉCNICAVASCO X BOTAFOGO
Data/Hora: 13/02/2022, às 20hLocal: Estádio Castelão, São Luís (MA)Árbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Michael Correia e Gustavo Mota CorreiaVAR: Carlos Eduardo Nunes BragaOnde assistir: pay-per-view e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues, Léo Matos, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar, Matheus Barbosa, Juninho, Nene, Bruno Nazário, Gabriel Pec e Raniel.
Desfalques: Weverton (suspenso), Yuri Lara, Martín Sarrafiore e Weverton Jesus (lesionados), Zé Gabriel (não está inscrito) e Vitinho (transição)Pendurados: Bruno Nazário, Thiago Rodrigues, Raniel, Ulisses, Matheus Barbosa e JuninhoSuspensos: Weverton (terceiro amarelo)
BOTAFOGO (Técnico Interino: Lúcio Flávio)Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Fabinho (Breno), Barreto; Luiz Fernando, Raí, Diego Gonçalves; Erison
Desfalques: Rafael, Vinícius Lopes, Vitinho e Carlinhos (lesionados); Ênio, Chay e Klaus (transição); Matheus Nascimento (Suspenso)Pendurados: Fabinho e Luiz FernandoSuspensos: Matheus Nascimento
Crédito: VascoeBotafogoseenfretamnestedomingo,emSãoLuís,noMaranhão(RafaelRibeiro/Vasco;VítorSilva/Botafogo

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