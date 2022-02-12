Vasco x Botafogo: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Após três meses da goleada por 4 a 0 na Série B, Vasco e Botafogo se reencontram neste domingo pelo Carioca. Na tabela, o Gigante da Colina voltou a liderança na última rodada com 13 pontos em cinco jogos. O Alvinegro estacionou nos 10 pontos ao perder o primeiro clássico da temporada, diante do Fluminense. O duelo deste domingo está marcado para o Castelão, às 20h, em São Luís, no Maranhão e terá transmissão em tempo real do LANCE!.Ambas as equipes utilizam o Estadual como laboratório para fazer testes e formar o grupo para as princiapais competições de 2022. Sob a batuta de Zé Ricardo, o Cruz-Maltino já anunciou treze jogadores e segue ativo no mercado. Pelo lado do Glorioso, John Textor iniciou as mudanças e Enderson Moreira foi demitido. A promessa é de um time mais reforçado para a sequência da temporada.