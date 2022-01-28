  • Vasco x Boavista: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca
futebol

Vasco x Boavista: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Cruz-Maltino regularizou quatro jogadores nos últimos dias, mas deverá repetir a escalação que venceu na estreia. Time de Saquarema empatou com o Botafogo na primeira rodada...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 18:41

LanceNet

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Boavista em São Januário neste sábado. Será o reencontro do Cruz-Maltino com a Colina Histórica. Os oponentes voltarão a se reencontrar após três embates em 2021. Uma vitória vascaína no último Estadual e dois empates pela Copa do Brasil.O time de Zé Ricardo estreou com vitória sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira. O Boavista empatou com o Botafogo, no dia anterior.
FICHA TÉCNICAVASCO X BOAVISTA
Data e horário: 29/1/2021, às 21hLocal: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Wallace Muller Barros Santos e Guilherme Vogas TavaresOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nene; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel
Desfalques: Vitinho, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados).
BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Marquinho e Ralph; Biel, Matheus Alessandro e Marquinhos; Di Maria.
Desfalques: nenhum.
Tópicos Relacionados

