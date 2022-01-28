Vasco x Boavista: prováveis times, desfalques e onde assistir ao jogo do Campeonato Carioca

Pela segunda rodada do Campeonato Carioca, o Vasco recebe o Boavista em São Januário neste sábado. Será o reencontro do Cruz-Maltino com a Colina Histórica. Os oponentes voltarão a se reencontrar após três embates em 2021. Uma vitória vascaína no último Estadual e dois empates pela Copa do Brasil.O time de Zé Ricardo estreou com vitória sobre o Volta Redonda, na última quarta-feira. O Boavista empatou com o Botafogo, no dia anterior.
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
FICHA TÉCNICAVASCO X BOAVISTA
Data e horário: 29/1/2021, às 21hLocal: Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de MirandaAssistentes: Wallace Muller Barros Santos e Guilherme Vogas TavaresOnde assistir: Cariocão Play e tempo real do LANCE!
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
VASCO (Técnico: Zé Ricardo)Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição, Edimar; Yuri Lara, Juninho, Nene; Gabriel Pec, Bruno Nazario e Raniel
Desfalques: Vitinho, Weverton Jesus e Sarrafiore (lesionados).
BOAVISTA (Técnico: Leandrão)Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Marquinho e Ralph; Biel, Matheus Alessandro e Marquinhos; Di Maria.
Desfalques: nenhum.