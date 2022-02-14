Vasco x Bangu: confira valores e como comprar os ingressos

Após a derrota no clássico do último domingo, o Vasco olha para frente. E já estão à venda os ingressos para o jogo do Cruz-Maltino contra o Bangu, nesta quinta-feira. Para o duelo, que será disputado em São Januário, às 20h30, os bilhetes custam de R$ 15 a R$ 100. Confira detalhes da comercialização divulgados pelo site oficial do clube."Na próxima quinta-feira (17/02), o Vasco da Gama enfrentará o Bangu, às 20h30, em São Januário, compromisso válido pela 6ª rodada da Taça Guanabara 2022. As vendas online começam nesta segunda-feira (14) pelo site sociogigante.com. Já a venda física dos ingressos se inicia na terça-feira (15).

Da abertura e encerramento das vendas:

Abertura das vendas online: 14/02 às 14hEncerramento das vendas online: 17/02 às 16h30

Sócios e não sócios compram ingresso através do sociogigante.com a partir de 14/02 ou em nossos pontos de venda a partir do dia 15/02.

ATENÇÃO:Sócios que possuem carteirinha do atual plano e realizarem a compra online, o ingresso automaticamente será carregada nela. Não sócios e convidados de sócios deverão realizar a troca do voucher por ingresso físico em um dos pontos de retiradas.

Dos valores:

Social – R$100,00Arquibancada – R$50,00

-> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Dos planos e valores por setor:

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$30,00Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00Estatutário Caldeirão – R$50,00Estatutário Norte a Sul – R$50,00Estatutário Camisas Negras – R$50,00Estatutário – R$50,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check inEstatutário Colina Mais – Check inEstatutário Colina – R$15,00Estatutário Caldeirão Mais – Check inEstatutário Caldeirão – R$15,00Estatutário Norte a Sul – R$25,00Estatutário Camisas Negras – R$25,00Estatutário – R$25,00Sócio Dinamite – Check inColina Mais – Check inColina – R$15,00Caldeirão Mais – Check inCaldeirão – R$15,00Norte a Sul – R$25,00Camisas Negras – R$45,00

Da data e horário de abertura por plano e rating:

Estatutários* e Estatutários + ST* – 7 Estrelas – 14/02 às 14hEstatutários, Estatutários + ST, Dinamite e Colina Mais* – 6 Estrelas – 14/02 às 14h30Colina Mais e Caldeirão Mais* – 5 Estrelas – 14/02 às 15hCaldeirão Mais e Colina* – 4 Estrelas – 14/02 às 15h30Colina e Caldeirão* e Norte a Sul* – 3 Estrelas – 14/02 às 16hCaldeirão, Norte a Sul e Camisas Negras* – 2 Estrelas – 14/02 às 16h30Camisas Negras – 1 Estrela – 14/02 às 17hPúblico Geral – 14/02 às 17h30

* Sócios adimplentes desde o início da pandemia (março 2020) possuem 1 estrela bônus

Dos pontos de venda/retirada e horários:

Terça-feira, 15/02:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 05 – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18h

Quarta-feira, 16/02:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18hBilheteria 05 – 11h às 18hBilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 11h às 18hGigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 11h às 18hGigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18hGigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18hGigante da Colina Top Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Boulevard – 11h às 18hGigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18hGigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18hGigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 11h às 18hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h

Quinta-feira, 17/02 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 18h30Bilheteria 5 – 10h até 18h30Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 21h15Gigante da Colina Araruama – 11h às 18hGigante da Colina Itaboraí Plaza – 13h às 20hGigante da Colina Barra Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Nova América Shopping – 13h às 20hGigante da Colina São Gonçalo – 13h às 20hGigante da Colina Top Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Via Parque Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Boulevard – 13h às 20hGigante da Colina Cariocas Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Jardim Guadalupe – 13h às 20hGigante da Colina Shopping Caxias – 13h às 20hGigante da Colina Grande Rio Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Park Jacarepaguá – 13h às 20hGigante da Colina Bangu Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Norte Shopping – 13h às 20hGigante da Colina Niterói – 11h às 18hGigante da Colina Méier – 11h às 18hGigante da Colina Aerotown – 13h às 20hGigante da Colina Calabouço – 11h às 18hGigante da Colina Copacabana – 11h às 18hGigante da Colina Tijuca Off Shopping – 13h às 20h

Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

- Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;- Documento oficial com foto;- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);- Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);- Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site https://www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

Menores de 18 anos deverão realizar upload do RG ou certidão de nascimento.

Podem comparecer ao evento:

Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:– Dose única;– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.

Pessoas acima de 50 anos com:– Dose única + dose de reforço;– Dose de reforço (3ª dose).

Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal, apenas deverão realizar o upload do RG ou certidão de nascimento.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.

Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros.

ATENÇÃO: Somente serão aceitos pedidos de cancelamentos solicitados em até 7 dias após a data da compra, desde que não ultrapasse o limite de 24hs antes da data do evento. Sendo assim, para compras realizadas próximo da data do evento, os ingressos só poderão ser cancelados em até 24 horas antes da data do evento.

No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, exceto menores de 18 anos, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade. A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 15/02, terça-feira e 16/02, quarta-feira, na bilheteria 11 de São Januário.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e convidados), carteirinha (sócios titulares ou dependentes) e documento original com foto.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.Gratuidade: Portão 8.Social: Portão principal e 19."