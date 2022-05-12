  Vasco x Bahia: 19 mil ingressos são emitidos para confronto pela sétima rodada da Série B, em São Januário
futebol

Vasco x Bahia: 19 mil ingressos são emitidos para confronto pela sétima rodada da Série B, em São Januário

Bilhetes para arquibancada e setor vip já estão esgotados, e restam apenas ingressos para o setor social. Duelo será realizado no próximo domingo, às 16h, pela sétima rodada...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 14:50

O duelo do Vasco contra o líder da Série B, Bahia, promete ter casa cheia. Com isso, São Januário estará lotado, no próximo domingo, às 16h. Até o momento, 19 mil ingressos foram emitidos com os setores: arquibancada e vip já esgotados. Restam apenas ingressos para o setor social do estádio.Vale lembrar que o clube carioca abriu as vendas na última quarta-feira, às 10h, a princípio de maneira online. Com a abertura das vendas nos pontos físicos, a torcida do Vasco voltou a mostrar força e promete lotar a Colina Histórica mais uma vez.
Os preços dos bilhetes variam entre R$ 60 e R$ 100, porém os Sócios Gigante têm desconto de acordo com o plano que cada torcedor possui. No último sábado, diante do CSA, mais de 16 mil torcedores assistiram à segunda vitória dos cariocas na competição nacional.
Com dez pontos, o Vasco ocupa a quinta colocação e caso vença o líder Bahia, no domingo, pode entrar no G4 pela primeira vez nesta edição da Série B.
Depois de medir forças com o líder, o Cruz-Maltino terá pela frente o duelo contra o Guarani, que foi transferido para Manaus, na Arena Amazonas, e será realizado na quinta, dia 19, às 19h, com mando de campo do Bugre.
