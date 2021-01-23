Vasco x Atlético-MG, São Paulo x Coritiba, jogão no Italiano e mais...saiba onde assistir aos jogos de sábado

Neste sábado (23), a bola rola para importantes confrontos no Brasil. Às 19h, o São Paulo tenta se reabilitar no Brasileirão contra o Coritiba. Mais tarde, às 21h, o Atlético-MG, que briga pelo título, visita o ameaçado Vasco. Ainda, às 17h, haverá a final da Copa Sul-Americana, entre Lanús e Defensa y Justicia.
Na Europa, Arsenal e Manchester City entram em campo pela Copa da Inglaterra, Leverkusen e RB Leipzig jogam na Bundesliga e o Real Madrid enfenta o Alavés em La Liga. No Italiano, o torcedor pode acompanhar, às 14h, o duelo entre Milan e Atalanta.
Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
9h15 - Southampton x ArsenalCopa da InglateraOnde assistir: DAZN
11h - Roma x SpeziaCampeonato ItalianoOnde assistir: Bandsports e Estádio TNT
11h30 - Bayer Leverkusen x WolfsburgCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
11h30 - Mainz 05 x RB LeipzigCampeonato AlemãoOnde assistir: One Football App
12h15 - Sevilla x CádizCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
14h - Milan x AtalantaCampeonato ItalianoOnde assistir: Band e Estádio TNT
14h - Udinese x Inter de MilãoCampeonato ItalianoOnde assistir: Sportv
14h30 - Real Sociedad x Real BétisCampeonato EspanholOnde assistir: Fox Sports
14h30 - Cheltenham x Manchester CityCopa da InglaterraOnde assistir: DAZN
16h15 Confiança x América-MGCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Premiere e Sportv
17h - Lanús x Defensa y JusticiaFinal Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV
17h - Vila Nova x RemoFinal Campeonato Brasileiro Série COnde assistir: Band (GO, NE, N) e DAZN
17h - Aston Villa x NewcastleCampeonato InglêsOnde assistir: Fox Sports
17h - Alavés x Real MadridCampeonato EspanholOnde assistir: ESPN Brasil
18h30 - Avaí x GuaraniCampeonato Brasileiro Série BOnde assistir: Premiere e Sportv
19h - São Paulo x CoritibaCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Premiere
21h - Vasco da Gama x Atlético-MGCampeonato Brasileiro Série AOnde assistir: Sportv (menos RJ) e Premiere