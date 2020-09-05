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futebol

Vasco x Athletico-PR: prováveis times, desfalques, suspensos

Talles Magno e o artilheiro Germán Cano são os trunfos do Cruz-Maltino no duelo deste domingo em São Januário. Cittadini é a esperança do Furacão...

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 19:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2020 às 19:34
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco tenta neste domingo se superar para continuar nas primeiras colocações no Campeonato Brasileiro. Com 11 pontos, a equipe comandada por Ramon Menezes deposita as fichas no retorno de Talles Magno e nos gols de Germán Cano para derrotar o Athletico-PR em jogo válido pela oitava rodada da competição.
A volta do jovem Talles, que cumpriu suspensão automática devido à expulsão no revés para o Fluminense, é um alento em meio aos desfalques do Cruz-Maltino. A equipe, que vem de um empate em 2 a 2 com o Santos, lida com desfalques devido a lesões, suspensões e jogadores que se recuperam após terem contraído Covid-19.
Já o Athletico-PR tenta tirar gosto amargo da seca de cinco jogos no Brasileirão. A equipe, que tem sete pontos e vem de empate em 1 a 1 com o RB Bragantino, lida com uma baixa: o volante Wellington está suspenso.FICHA TÉCNICA
VASCO x ATHLETICO-PR
Data-Hora: 06-09-20 - 18hLocal: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP) Onde acompanhar: Tempo real do LANCE!. / A partida não terá transmissão na televisão. A Vasco TV transmite a partida sem imagens.
VASCO: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves e Neto Borges; Andrey, Bastos, Carlinhos (Ygor Catatau) e Benítez; Talles e Germán Cano. Técnico: Ramon Menezes
Suspenso: HenriqueLesionado: JuninhoPoupado: Leandro CastanInfectados com Covid-19: Guilherme Parede, Lucão, Ricardo, Werley, Vinícius e BrenoEm transição: Ramon
ATHLETICO-PR: Santos; Khellven, Pedro Henrique, Lucas Halter e Abner Vinicius; Richard (Christian), Erick e Cittadini; Pedrinho, Geuvânio e Bissoli. Técnico: Eduardo Barros
Suspenso: WellingtonLesionado: Vitinho
PALPITES: 70% apostaram na vitória do Vasco, 20% creem que o Athletico-PR levará a melhor e outros 10% acreditam que acontecerá um empate no confronto.

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