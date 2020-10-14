futebol

Vasco volta a vencer o Madureira e conquista a Taça Guanabara sub-20

Com gols de Caio Lopes, Marcos Dias e Roger, Gigante de Colina derrota o Tricolor Suburbano em São Januário e levanta a taça do primeiro turno do Carioca da categoria...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 12:26

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 12:26

Crédito: Marcos Dias marcou o segundo gol vascaíno na decisão contra o Madureira (Fotos: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
Nesta quarta, o Vasco venceu o Madureira por 3 a 0 e conquistou de maneira invicta a Taça Guanabara sub-20. Os gols do título foram marcados por Caio Lopes, Marcos Dias e Roger na decisão em São Januário. Com o resultado, a equipe dirigida por Alexandre Grasseli garantiu uma vaga na final do Campeonato Carioca sub-20 e a classificação para a Copa do Brasil Sub-20 da próxima temporada.
Com isso, a campanha mostrou que muitos garotos da base têm condições de ajudar o profissional em um futuro próximo. Ao todo, foram 11 jogos, dez vitórias, um empate, 36 gols marcados e sete gols sofridos.
No primeiro tempo, aos 27, após saída errada do goleiro Davi, do Madureira, Arthur lançou MT, que foi derrubado pelo arqueiro do Tricolor Suburbano. Já aos 42, Arthur e Weverton fizeram linda jogada pela direita, e o meio-campista cruzou para Marcos Dias só empurrar para o fundo das redes e ampliar o placar.
No etapa final, João Pedro deu uma passe, da medida, para Roger finalizar bem e vencer o goleiro Davi, decretando o título da equipe de São Januário. A escalação do Vasco para esta decisão foi: Fintelman, Saulo (Germano), Vitor, Yuri e Riquelme; Weverton, Caio Lopes (Jp Galvão) e MT (Róger), Arthur (João Pedro) Figueiredo (Luan) e Marcos Dias. Técnico: Alexandre Grasseli.
Os Meninos da Colina voltam a campo nesta quinta, pelo Campeonato Brasileiro da categoria contra o Santos, fora de casa, às 15h. Dessa forma, os atletas viajam ainda hoje para confronto.
No domingo, por sua vez, eles permanecem em São Paulo, para enfrentar a Chapecoense, também pela competição nacional, às 15h. No mesmo dia, às 10h, o Vasco encara o Resende pela estreia da Taça Rio sub-20, no Estádio Nivaldo Pereira.

