Vasco vive expectativa de contar com Juninho a partir da próxima semana

Juninho sofreu uma lesão na coxa direita, na última quinta-feira, após o treino que antecedeu a viagem para Chapecó. Hoje, o meia segue no Departamento de Saúde e Performance do Vasco sendo reavaliado e não apresenta mais dores. A expectativa no clube é que o jogador possa voltar aos treinamentos no campo a partir da próxima semana.O meia ficará de fora dos próximos duelos contra a Ponte Preta, na próxima quarta-feira, em São januário, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E também contra a Tombense, no sábado, em Muriaé. No último jogo, que o camisa 50 do Cruz-Maltino jogou, atuou por sete minutos no empate em 0 a 0 com o CRB, na segunda rodada da da competição.