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Vasco viaja para a disputa do Brasileirão Sub-20 de futebol feminino; técnico analisa preparação

Meninas da Colina embarcaram em direção à Guarulhos (SP), local onde ficarão hospedadas. Cariocas estão no Grupo C com Atlético-MG, Ferroviária e Fortaleza...

Publicado em 02 de Maio de 2022 às 15:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mai 2022 às 15:26
A equipe sub-20 de futebol feminino do Vasco viajou nesta segunda-feira em direção à Guarulhos (SP), local onde ficará hospedada para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. As Meninas da Colina estão no Grupo C com Atlético-MG, Ferroviária e Fortaleza.Todos os jogos da fase serão no formato ida e volta e realizados Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O Vasco estreia nesta terça-feira, às 20h30, diante do Fortaleza. Nesta primeira fase, o time enfrentará uma maratona com seis partidas em 10 dias. O comandante Leonardo Santos analisou a preparação e o curto período entre os jogos.
+ Vasco é inconstante e acumula empates com times que lutam para se afastar do Z4
– Nossa preparação foi muito intensa, treinamos com a equipe adulta, o que deu um preparo melhor para as nossas atletas. A competição é difícil, tem jogo dia sim, dia não, não temos muito tempo de descanso, mas nossas atletas estão bem preparadas fisicamente para aguentar os jogos, que serão difíceis. A gente acredita no trabalho de toda comissão técnica e acredito que vamos fazer uma ótima competição. Se Deus quiser, vamos sair de lá com a classificação – disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube carioca.
Confira todos os jogos do Vasco na primeira fase do Brasileirão feminino sub-20
03/05 – 20h30 – Fortaleza x Vasco05/05 – 16h00 – Ferroviária x Vasco07/05 – 08h30 – Vasco x Atlético-MG09/05 – 08h30 – Atlético-MG x Vasco11/05 – 20h30 – Vasco x Ferroviária13/05 – 14h00 – Vasco x Fortaleza
Crédito: EquipedoVascosub-20defutebolfemininoembarcaparaGuarulhos(SP(Foto:Divulgacão/Vasco)

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