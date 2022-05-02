Vasco viaja para a disputa do Brasileirão Sub-20 de futebol feminino; técnico analisa preparação

A equipe sub-20 de futebol feminino do Vasco viajou nesta segunda-feira em direção à Guarulhos (SP), local onde ficará hospedada para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria. As Meninas da Colina estão no Grupo C com Atlético-MG, Ferroviária e Fortaleza.Todos os jogos da fase serão no formato ida e volta e realizados Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

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O Vasco estreia nesta terça-feira, às 20h30, diante do Fortaleza. Nesta primeira fase, o time enfrentará uma maratona com seis partidas em 10 dias. O comandante Leonardo Santos analisou a preparação e o curto período entre os jogos.

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– Nossa preparação foi muito intensa, treinamos com a equipe adulta, o que deu um preparo melhor para as nossas atletas. A competição é difícil, tem jogo dia sim, dia não, não temos muito tempo de descanso, mas nossas atletas estão bem preparadas fisicamente para aguentar os jogos, que serão difíceis. A gente acredita no trabalho de toda comissão técnica e acredito que vamos fazer uma ótima competição. Se Deus quiser, vamos sair de lá com a classificação – disse o treinador em entrevista ao site oficial do clube carioca.

Confira todos os jogos do Vasco na primeira fase do Brasileirão feminino sub-20

03/05 – 20h30 – Fortaleza x Vasco05/05 – 16h00 – Ferroviária x Vasco07/05 – 08h30 – Vasco x Atlético-MG09/05 – 08h30 – Atlético-MG x Vasco11/05 – 20h30 – Vasco x Ferroviária13/05 – 14h00 – Vasco x Fortaleza