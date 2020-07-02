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futebol

Vasco vestirá o uniforme 'NossoCT' na partida contra o Madureira

Cruz-Maltino vai entrar em campo com camisa desenhada por torcedor e escolhida por votação popular entre vascaínos, oferecida aos que contribuem com mais de R$500,98...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 16:14

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 16:14

Crédito: Vasco vai usar uniforme criado para campanha de construção do novo CT (Divulgação/Vasco
O Vasco vai entrar em campo, nesta quinta-feira, contra o Madureira de roupa nova. O clube anunciou que vai atuar utilizando o uniforme "Nosso CT", na partida válida pela quinta e última rodada da Taça Rio, às 20h, em São Januário.
A camisa foi desenhada pelo torcedor Gilmar de Abreu Vieira Junior e escolhida pela torcida vascaína em concurso popular. A indumentária especial é uma recompensa exclusiva para doadores que contribuirem com um valor acima de R$500,98 para o projeto de construção do novo Centro de Treinamento do clube, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo divulgado pelo Cruz-Maltino, mais de 40 mil torcedores já contribuíram com cerca de R$5,5 milhões para construção do espaço, sendo R$4,3 milhões diretamente pelo site da plataforma Kickante e R$1,2 milhão por meio da abertura de contas gratuita no MeuVascoBMG, banco parceiro do projeto.

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