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Kleber Andrade

Vasco vence o Serra no Kleber Andrade e avança na Copa do Brasil

Com ótimo público, o Cruz-Maltino superou o atual campeão capixaba pela 2ª fase da competição nacional
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 fev 2019 às 02:28

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 02:28

O Serra lutou, se entregou, mas não teve como repetir o feito da primeira fase, quando eliminou o Remo. Na noite desta quarta-feira (20), o Tricolor Serrano foi batido pelo Vasco, no Kleber Andrade por 2 a 0 - gols do volante Lucas Mineiro e do atacante Ribamar, dando adeus à Copa do Brasil.
Serra e Vasco se enfrentaram na noite de ontem no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Prest
Com amplo domínio, o Vasco dominava as ações, mas o gol só saiu aos 26 minutos. Bruno César cobrou escanteio na área e Lucas Mineiro subiu sozinho para testar para o fundo do gol do Serra. 
O Tricolor Serrano, mesmo diante das próprias limitações não se omitiu, mas pouco ameaçou o gol de Fernando Miguel.
Na volta do intervalo, o Serra se lançou mais ao ataque, já que precisava ao menos do empate para levar o jogo aos pênaltis. A melhor chance veio dos pés de Peu em cobrança de falta aos 24 minutos. De muito longe ele chutou forte e a bola tirou tinta da trave vascaína.
Nos minutos finais, o Serra, já no tudo ou nada se expôs, e o vasco soube aproveitar os espaços. Em um rápido contra-ataque, Ribamar, nos acréscimos, aproveitou para escorar para as redes e marcar o primeiro gol dele com a camisa vascaína. 
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