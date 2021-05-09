Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco vence o São Raimundo-RR e garante uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20
Vasco vence o São Raimundo-RR e garante uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20

Com gols de Roger, Arthur Sales, Gabriel Paz e Marcos Paulo, Meninos da Colina jogam bem, ganham mais uma na competição e agora encaram o Internacional na próxima fase...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 17:43

LanceNet

Crédito: João Pedro Isidro/Vasco
O Vasco venceu o São Raimundo-RR por 4 a 2 neste domingo no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e garantiu uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20. Os gols do triunfo foram marcados por Roger, Arthur Sales, Gabriel Paz e Marcos Paulo, enquanto Tayson balançou a rede duas vezes e descontou para os visitantes. O próximo adversário do Cruz-Maltino será o Internacional.
Atual campeão, o Gigante da Colina entrou em campo com uma boa vantagem, já que havia vencido a primeira partida por 3 a 1. Entretanto, o que se viu foi um time buscando o resultado desde o início. Aos 5, JP Galvão aproveitou o espaço no corredor e cruzou para Marcos dias, mas a bola sobrou para Roger, que abriu o placar.
Com um futebol ofensivo, o time dirigido por Diogo Siston ampliou o marcado com Arthur Sales. O jovem cobrou uma falta de longe, porém a bola desviou no adversário e enganou o goleiro. No início da etapa final, o camisa 11 recebeu de Roger e ficou na cara do gol, mas chutou para fora. Em seguida, Tayson aproveitou um bom lançamento e diminuiu para a equipe de Roraima.
Minutos depois, Tayson empatou o jogo em mais uma bobeira da defesa cruz-maltina. Apesar do goleiro Léo ter feito pelo menos três excelentes defesas, ele não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo dos Meninos da Colina, que sacramentaram classificação com Gabriel Paz e Marcos Paulo.
O Vasco encara o Internacional na próxima fase, sexta-feira (14/05) ou sábado (15). As definições de data, horário e local ainda serão comunicadas oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados