Vasco vence o São Raimundo-RR e garante uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20

O Vasco venceu o São Raimundo-RR por 4 a 2 neste domingo no Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, e garantiu uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20. Os gols do triunfo foram marcados por Roger, Arthur Sales, Gabriel Paz e Marcos Paulo, enquanto Tayson balançou a rede duas vezes e descontou para os visitantes. O próximo adversário do Cruz-Maltino será o Internacional.
Atual campeão, o Gigante da Colina entrou em campo com uma boa vantagem, já que havia vencido a primeira partida por 3 a 1. Entretanto, o que se viu foi um time buscando o resultado desde o início. Aos 5, JP Galvão aproveitou o espaço no corredor e cruzou para Marcos dias, mas a bola sobrou para Roger, que abriu o placar.
Com um futebol ofensivo, o time dirigido por Diogo Siston ampliou o marcado com Arthur Sales. O jovem cobrou uma falta de longe, porém a bola desviou no adversário e enganou o goleiro. No início da etapa final, o camisa 11 recebeu de Roger e ficou na cara do gol, mas chutou para fora. Em seguida, Tayson aproveitou um bom lançamento e diminuiu para a equipe de Roraima.
Minutos depois, Tayson empatou o jogo em mais uma bobeira da defesa cruz-maltina. Apesar do goleiro Léo ter feito pelo menos três excelentes defesas, ele não conseguiu segurar o ímpeto ofensivo dos Meninos da Colina, que sacramentaram classificação com Gabriel Paz e Marcos Paulo.
O Vasco encara o Internacional na próxima fase, sexta-feira (14/05) ou sábado (15). As definições de data, horário e local ainda serão comunicadas oficialmente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).