Vasco vence o Internacional fora de casa e avança às quartas de final da Copa do Brasil Sub-17

A missão do Vasco não era das mais difíceis. Após aplicar 4 a 0 no primeiro jogo, o time de São Januário entrou confortável para encarar o Internacional nesta segunda-feira, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada (RS). E assim o fez: com a vitória por 3 a 1, o time avançou às quartas de final da Copa do Brasil sub-17.Foi o Cruz-Maltino quem abriu o placar, inclusive. JP achou GB, que finalizou para abrir o placar aos 12 minutos. Aos 42, o Inter conseguiu o empate com Ricardo Mathias, após jogada pela esquerda.No segundo tempo, apesar da necessidade do Colorado, foi o Vasco quem marcou. André completou jogada de GB aos 15 minutos e, aos 46, Rayan completou para o gol após tabelar com Paulo Roberto.
Na próxima fase, o Vasco vai encarar o vencedor de Fluminense e Goiás, que se enfrentam nesta quarta-feira.