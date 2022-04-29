Vasco vence o Flamengo de virada e se isola na liderança da Taça Guanabara Sub-20

Na abertura da sexta rodada da Taça Guanabara Sub-20, o Vasco chegou a ficar atrás por dois gols, mas virou sobre o Flamengo e venceu por 3 a 2, nesta sexta-feira, na Gávea. Marlon, Eguinaldo e Juan marcaram os gols do triunfo cruz-maltino, enquanto Mateusão anotou os dois iniciais para o lado rubro-negro.
O Flamengo abriu o plcar com 20 minutos e, aos 24, ampliou a vantagem. Mateusão marcou ao recuperar uma bola no ataque, tocando na saída do goleiro, e um outro em que deu uma linda cavada para encobrir o goleiro Cadu.
A reação iniciou ainda no primeiro tempo, na casa dos 25 minutos. Pimentel lançou Juan na área, e o camisa 7 foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti que Marlon Gomes cobrou bem para diminuir: 2 a 1. O Vasco seguiu em cima e empatou aos 39'. Eguinaldo aproveitou sobra na área e igualou.
O segundo tempo foi de amplo domínio do Vasco, visitante e comandado por Igor Guerra. A virada veio aos sete minutos da etapa final, com Juan completando uma bela jogada de Marlon Gomes, sem chances para Bruno. O Fla ainda teve o zagueiro Darlan expulso e um gol anulado de Mateusão, quando estava à frente por 2 a 0 - e que a posição não parecia estar ilegal.
Isolado no topo, o Vasco passa a ter 14 pontos no turno estadual e deixa o Flamengo, agora vice-líder e sem mais a invencibilidade do técnico Fábio Matias em 2022, estacionado nos 11 pontos na tabela.