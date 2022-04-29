Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Vasco vence o Flamengo de virada e se isola na liderança da Taça Guanabara Sub-20
futebol

Vasco vence o Flamengo de virada e se isola na liderança da Taça Guanabara Sub-20

Cruz-Maltino virou sobre o Rubro-Negro em duelo realizado na Gávea. Os gols foram de Marlon, Eguinaldo e Juan...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 12:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 12:38
Na abertura da sexta rodada da Taça Guanabara Sub-20, o Vasco chegou a ficar atrás por dois gols, mas virou sobre o Flamengo e venceu por 3 a 2, nesta sexta-feira, na Gávea. Marlon, Eguinaldo e Juan marcaram os gols do triunfo cruz-maltino, enquanto Mateusão anotou os dois iniciais para o lado rubro-negro.
O Flamengo abriu o plcar com 20 minutos e, aos 24, ampliou a vantagem. Mateusão marcou ao recuperar uma bola no ataque, tocando na saída do goleiro, e um outro em que deu uma linda cavada para encobrir o goleiro Cadu.
A reação iniciou ainda no primeiro tempo, na casa dos 25 minutos. Pimentel lançou Juan na área, e o camisa 7 foi derrubado pelo zagueiro. Pênalti que Marlon Gomes cobrou bem para diminuir: 2 a 1. O Vasco seguiu em cima e empatou aos 39'. Eguinaldo aproveitou sobra na área e igualou.
O segundo tempo foi de amplo domínio do Vasco, visitante e comandado por Igor Guerra. A virada veio aos sete minutos da etapa final, com Juan completando uma bela jogada de Marlon Gomes, sem chances para Bruno. O Fla ainda teve o zagueiro Darlan expulso e um gol anulado de Mateusão, quando estava à frente por 2 a 0 - e que a posição não parecia estar ilegal.
Isolado no topo, o Vasco passa a ter 14 pontos no turno estadual e deixa o Flamengo, agora vice-líder e sem mais a invencibilidade do técnico Fábio Matias em 2022, estacionado nos 11 pontos na tabela.
Crédito: ClássicofoidisputadonaGáveaevencidopeloVasco(Foto:MatheusLima/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados