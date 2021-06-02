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Futebol

Vasco vence o Boavista e abre vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil

O meia argentino Sarrafiore marcou o gol da vitória do Gigante da Colina que agora está a um empate da classificação para a próxima fase
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jun 2021 às 23:46

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 23:46

Sarrafiore
Sarrafiore marcou o gol da vitória do Vasco Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
No estádio Elcyr Resende, o Vasco venceu o Boavista por 1 a 0, na noite desta terça-feira (01), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado pelo argentino Martín Sarrafiore no fim do primeiro tempo. Com o triunfo, o Cruz-Maltino saiu na frente e necessita apenas do empate no duelo de volta, na próxima quarta-feira (09), às 16h30, em São Januário, para garantir uma vaga nas oitavas de finais da competição. 
No próximo domingo (06), o Gigante da Colina volta a campo pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário será a Ponte Preta, às 16h, no Moisés Lucarelli. No mesmo dia, porém às 18h, o Verdão de Saquarema estreia pela Série D também no estádio Elcyr Resende, diante do São Bento.

O JOGO

Para o duelo, Marcelo Cabo trouxe duas novidades na escalação: Sarrafiore e Romulo. No entanto, logo aos 30 segundos de jogo, o volante errou um passe bobo na saída de bola e Michel Douglas chutou forte para Vanderlei espalmar. Minutos depois, o camisa 8 voltou a falhar, mas a marcação conseguiu evitar o chute e afastar o perigo.
Aos 38, Lucas Lourenço tocou para o lateral Wisney, que chutou de primeira nas mãos de Vanderlei. Os donos da casa ainda tiveram mais uma chance no primeiro tempo. O lateral cruzou na área, mas Jean Victor não aproveitou a grande chance e furou.
Apesar do Vasco tentar impor o seu ritmo, o primeiro tempo foi morno e fraco tecnicamente. A equipe de Marcelo Cabo pecava na falta de intensidade e agressividade ofensiva. Na melhor chance, Morato chutou fraco, longe do gol de Ary. No fim, após bom cruzamento de Zeca pela esquerda, o camisa 10 tentou dominar, mas a bola sobrou para Martín Sarrafiore marcar em sua estreia como titular.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Boavista teve uma rápida jogada de contra-ataque, e Andrey fez falta na meia lua. Na cobrança, Jean Victor cobrou forte, mas Vanderlei fez uma grande defesa e também fechou o gol no rebote, salvando o Cruz-Maltino. Logo depois, foi a vez dos visitantes revidarem, em grande jogada de Morato, que cruzou e a bola sobrou para Gabriel Pec chutar e Ary defender, sem dar rebote.
O Boavista passou a crescer no jogo e Marcelo Cabo decidiu fazer três alterações e dar mais equilíbrio ao meio de campo. Com a entrada de Léo Jabá, o Vasco teve boas chances de ampliar o placar. Após boa tabela com Pec na direita, o atacante recebeu na área, porém mandou por cima. O Verdão de Saquarema avançou, mas Lucas Lourenço subiu com Ricardo Graça, acertou o zagueiro vascaíno e foi expulso.
No fim, os donos da casa foram para a pressão, mesmo com menos um. Jean Victor cobrou falta na área, e o zagueiro Gustavo Geladeira cabeceou em cima de Vanderlei, que fez a defesa em dois tempos. Em seguida, o Vasco fez uma jogada aguda com Riquelme, que cruzou e a bola sobrou para Léo Jabá que mandou para fora.

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