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futebol

Vasco vence o Bangu pela sétima rodada da Taça Guanabara Sub-20

Com gols de Marcos Paulo e Marlon Gomes, Meninos da Colina conquistaram mais uma vitória na competição estadual e assumiram a terceira colocação com 15 pontos...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:42

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 13:42
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco derrotou o Bangu por 2 a 0 em partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os gols da vitória foram marcados por Marcos Paulo e Marlon Gomes. Com o triunfo, os Meninos da Colina chegaram aos 15 pontos e assumiram a terceira colocação da competição.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Os Meninos da Colina voltam a campo diante do Corinthians, no próximo domingo, às 16h, no Parque São Jorge, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Na Taça Guanabara, o time só jogará no dia 22, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, contra o Flamengo.
+ Diogo Siston não é mais técnico do sub-20 do Vasco
No primeiro tempo, o Cruz-Maltino pressionou, mas não conseguiu abrir o placar. Na volta do intervalo, o time conseguiu estufar a rede logo no início com Marcos Paulo. Depois de uma boa jogada de Marlon Gomes pela direita, o atleta recebeu bom cruzamento e marcou de cabeça. Em seguida Diego fez boa jogada e abriu para Juan finalizar para uma boa defesa do arqueiro alvirrubro.
Na parte final, o Gigante da Colina sacramentou a vitória aos 37 com Marlon Gomes, de pênalti. O jogador cobrou com categoria, no ângulo do goleiro do Bangu.

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