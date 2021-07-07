Vasco vence o Bangu pela sétima rodada da Taça Guanabara Sub-20

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco derrotou o Bangu por 2 a 0 em partida válida pela sétima rodada da Taça Guanabara Sub-20. Os gols da vitória foram marcados por Marcos Paulo e Marlon Gomes. Com o triunfo, os Meninos da Colina chegaram aos 15 pontos e assumiram a terceira colocação da competição.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

Os Meninos da Colina voltam a campo diante do Corinthians, no próximo domingo, às 16h, no Parque São Jorge, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Na Taça Guanabara, o time só jogará no dia 22, às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, contra o Flamengo.

+ Diogo Siston não é mais técnico do sub-20 do Vasco

No primeiro tempo, o Cruz-Maltino pressionou, mas não conseguiu abrir o placar. Na volta do intervalo, o time conseguiu estufar a rede logo no início com Marcos Paulo. Depois de uma boa jogada de Marlon Gomes pela direita, o atleta recebeu bom cruzamento e marcou de cabeça. Em seguida Diego fez boa jogada e abriu para Juan finalizar para uma boa defesa do arqueiro alvirrubro.