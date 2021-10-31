Vasco vence Flamengo nos pênaltis pelo Campeonato Carioca Feminino

O Vasco venceu o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca Feminino. No tempo normal, o jogo terminou em 1 a 1 e, pelo regulamento do estadual, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, a goleira Flor defendeu duas cobranças e garantiu o ‘ponto extra’ para o Cruz-Maltino.O clássico foi intenso e começou com tudo. O Vasco abriu o placar logo no início, aos quatro minutos de jogo, com gol de Anny. Ainda na primeira etapa, o Flamengo empatou com Darlene, aos 27 minutos. No segundo tempo, o Rubro-Negro ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.