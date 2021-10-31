Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Vasco vence Flamengo nos pênaltis pelo Campeonato Carioca Feminino

No tempo regulamentar, a partida ficou em 1 a 1 e, pelo regulamento da competição, a decisão foi para as penalidades
...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 17:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 17:57
Crédito: Divulgação/Vasco
O Vasco venceu o Flamengo nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca Feminino. No tempo normal, o jogo terminou em 1 a 1 e, pelo regulamento do estadual, a decisão foi para as penalidades. Na disputa, a goleira Flor defendeu duas cobranças e garantiu o ‘ponto extra’ para o Cruz-Maltino.O clássico foi intenso e começou com tudo. O Vasco abriu o placar logo no início, aos quatro minutos de jogo, com gol de Anny. Ainda na primeira etapa, o Flamengo empatou com Darlene, aos 27 minutos. No segundo tempo, o Rubro-Negro ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti.
> Na reta final da Série B, Vasco tem dois confrontos diretos pelo acesso à elite do Brasileirão
Na próxima partida da equipe feminina do Vasco, o time vai enfrentar mais um clássico, desta vez com o Fluminense. O confronto, em Laranjeiras, acontece na quarta-feira, pela oitava rodada do Carioca Feminino.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados