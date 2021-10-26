Vasco vence de virada o Nacional, do Paraguai, e avança às semifinais do Mundialito de futebol de areia

Crédito: Vasco está nas semifinais do Mundialito de Beach Soccer, em Moscou (Divulgação/ Twitter BeachSoccerWorldwide

O Vasco venceu, de virada, o Nacional, do Paraguai, por 5 a 4, e garantiu a vaga nas semifinais do Mundialito de Futebol de Areia, realizado em Moscou, na Rússia. Os gols do Trem Bala da Areia foram marcados por Mauricinho (2), Catarino, Zurlo e Rafinha Amorim. A próxima fase acontece, nesta quarta-feira, às 13h15.

O Cruz-Maltino agora enfrenta o Lokomotiv Moscou, que derrotou o Levante, da Espanha, por 9 a 4. O Nacional, por sua vez, disputará o quinto lugar na madrugada de quarta-feira. Confira a tabela completa ao clicar aqui.

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Vale destacar que o duelo marcou a abertura do torneio, que teve que ser antecipado e teve seu regulamento modificado em virtude do aumento no número de óbitos por covid-19 na capital russa. A medida foi decretada ao saber que a cidade decretará lockdown no dia 28 de outubro.

No jogo, o Gigante da Colina abriu o placar com Zurlo, porém a arbitragem anulou o gol devido a um toque de mão de Rafinha. O primeiro gol ficou por conta de Catarino, que acertou uma linda bicicleta e deu o cartão de visitas do Vasco no jogo.

Em seguida, os paraguaios empataram com Carballo, de falta, e mostraram que estavam vivos na partida. A cobrança foi rasteira, e o goleiro Bobô não conseguiu impedir que a bola estufasse sua rede.

Na volta do intervalo, o italiano Emanuelle Zurlo sofreu pênalti e ele mesmo cobrou para recolocar o Vasco à frente no placar. O primeiro do jogador com a camisa da equipe da Cruz de Malta. Em seguida, Jordan tocou para Mauricinho bater na saída do arqueiro do time paraguaio.

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Mesmo com a vantagem, os cariocas viram o adversário reagir na partida. Carballo tocou de cabeça de Benitez completou para o fundo da meta vascaína. Menos de um minuto depois, um golaço de Carballo, que acertou uma linda bicicleta e empatou.

A partida foi recheada de gols bonitos e os paraguaios fizeram mais um. Medina também acertou uma bicicleta e virou a partida para os paraguaios. No entanto, Mauricinho apareceu e decidiu para o Vasco. Antes disso, os cariocas acertaram a trave em duas oportunidades e Rafinha igualou o placar.

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