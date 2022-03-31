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Vasco vai disputar jogo-treino contra o Olaria neste sábado

Duelo faz parte da preparação da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro e acontecerá em São Januário, mas será fechado para torcida e imprensa...
LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2022 às 18:36

Publicado em 31 de Março de 2022 às 18:36

Em preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai disputar um jogo-treino com o Olaria neste sábado, em São Januário. A atividade contra o time atualmente da segunda divisão estadual será com portões fechados. Confira a nota emitida pelo Cruz-Maltino à imprensa."Cumprindo mais uma etapa de preparação para o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama disputará um jogo-treino contra o Olaria neste sábado (02/04), às 10 horas, no Estádio de São Januário.
A atividade será fechada para torcedores e imprensa. Ao término do duelo, através de seus veículos oficiais, o Vasco divulgará todas as informações sobre a partida."
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Crédito: Vascodisputoujogos-treinoantesdoCampeonatoCariocaevoltaausardoexpediente(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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