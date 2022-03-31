Vasco vai disputar jogo-treino contra o Olaria neste sábado

Em preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco vai disputar um jogo-treino com o Olaria neste sábado, em São Januário. A atividade contra o time atualmente da segunda divisão estadual será com portões fechados. Confira a nota emitida pelo Cruz-Maltino à imprensa."Cumprindo mais uma etapa de preparação para o Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama disputará um jogo-treino contra o Olaria neste sábado (02/04), às 10 horas, no Estádio de São Januário.