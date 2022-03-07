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  • Vasco vai à federação na segunda; Jorge Salgado cita arbitragem: 'Se há dúvidas, tem que chamar o VAR'
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Vasco vai à federação na segunda; Jorge Salgado cita arbitragem: 'Se há dúvidas, tem que chamar o VAR'

Clube carioca reclama de lances polêmicos no clássico deste domingo contra o Flamengo, no Nilton Santos. Mandatário disse que ficou triste com o resultado, mas elogiou empenho...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 22:23

Publicado em 06 de Março de 2022 às 22:23

Após as polêmicas do clássico entre Vasco e Flamengo, no Nilton Santos, a direção cruz-maltina irá à sede da FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) para uma reunião com a Comissão de Arbitragem, nesta segunda-feira. Nela, o clube carioca irá tomar conhecimento dos áudios e imagens do VAR e pretende se pronunciar depois sobre o encontro.
Cabe ressaltar que a Comissão de Arbitragem se colocou à disposição para que as duas diretorias tenham acesso aos conteúdos. Esse comunicado foi oficialmente publicado nas redes sociais da entidade que organiza o Campeonato Carioca.
- Por determinação do presidente da Ferj, Rubens Lopes, a Comissão de Arbitragem está à disposição da diretoria vascaína para exibir áudios e imagens do Árbitro de Vídeo de Flamengo 2 x 1 Vasco. Os membros da Comissão estarão na sede da Ferj nesta segunda-feira para recepcioná-los e esclarecer os lances - público no perfil do Cariocão 2022.
O presidente do Vasco, Jorge Salgado disse que ficou triste com o resultado, mas elogia o empenho da equipe. Ele também criticou a arbitragem ao dizer que se há dúvidas, o VAR tem que ser chamado e que isso acontecem em "vários lances"
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca
- Saí triste mas satisfeito com a entrega do time. Não merecíamos perder. E se há dúvidas, tem que chamar o VAR. E foram vários os lances! - publicou o mandatário.

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