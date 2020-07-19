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Vasco ultrapassa a marca de 100 mil renovações de sócio-torcedores

Em postagem no Twitter, vice-presidente de finanças, Carlos Leão, não esconde entusiasmo com novo marco de adesão em peso da torcida cruz-maltina...
LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2020 às 12:44

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 12:44

Crédito: Maga Jr/Ofotografico
O apoio maciço da torcida do Vasco deve continuar de maneira intensa. Neste domingo, o vice-presidente de finanças, Carlos Leão, utilizou seu perfil no Twitter para divulgar neste domingo que o Cruz-Maltino atingiu a marca de 100 mil renovações dos planos de sócio-torcedores.
Leão não escondeu seu entusiasmo ao publicar o texto da postagem:
"Muito bom acordar num domingo ensolarado com 100 mil renovações. Gigante demais da conta!". O indicador do site "Sócio Gigante" aponta que até o momento 100.284 torcedores renovaram seus títulos ou aderiram ao programa de sócio-torcedor do Cruz-Maltino desde primeiro de maio.

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