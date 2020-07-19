Vasco ultrapassa a marca de 100 mil renovações de sócio-torcedores

Crédito: Maga Jr/Ofotografico

O apoio maciço da torcida do Vasco deve continuar de maneira intensa. Neste domingo, o vice-presidente de finanças, Carlos Leão, utilizou seu perfil no Twitter para divulgar neste domingo que o Cruz-Maltino atingiu a marca de 100 mil renovações dos planos de sócio-torcedores.

Leão não escondeu seu entusiasmo ao publicar o texto da postagem: