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Vasco terá um retorno, mas dois jogadores são dúvidas para o jogo contra o Confiança, pela Série B

Léo Matos volta de suspensão no domingo, às 18h15, no Estádio Batistão. Andrey sentiu um desconforto na posterior da coxa direita e será reavaliado, e Gabriel Pec inspira cuidados...

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

28 set 2021 às 07:30
Crédito: Vasco bateu o Goiás e engatou a 2ª vitória seguida pela Série B do Campeonato Brasileiro (Rafael Ribeiro/Vasco
Depois de dois empates seguidos, o Vasco engatou duas vitórias no comando de Fernando Diniz e retomou a confiança em campo. Para a próxima rodada, diante do Confiança (SE), atual penúltimo colocado, no Batistão, domingo, às 18h15, pela 28ª rodada da Série B, a equipe terá um retorno certo, mas um jogador será reavaliado e outro sentiu contra o Goiás.Com isso, o lateral-direito Léo Matos volta após cumprir suspensão diante dos goianos. No duelo desta segunda, Zeca atuou na direita e o jovem Riquelme se destacou na esquerda com boa atuação e assistência para o primeiro gol da equipe, marcado por Morato.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Por outro lado, Andrey foi substituído ainda no primeiro tempo ao sentir um desconforto na posterior da coxa direita. O volante será reavaliado nos próximos dias, mas já iniciou o tratamento logo após o jogo em São Januário.
Outro jogador que saiu com desgaste foi Gabriel Pec, autor do segundo gol da vitória sobre o Esmeraldino. O atacante entrou no fim do primeiro tempo, mas pediu para ser substituído antes do fim a partida. Ele deve, naturalmente, inspirar cuidados nos próximos dias.
O zagueiro Ernando segue no processo de recondicionamento físico para voltar a ser relacionado. Michel, por sua vez, completará na próxima rodada um turno inteiro longe dos gramados. O zagueiro Miranda foi suspenso pela Conmebol após ser flagrado no exame antidoping e segue de fora.
+ Fernando Diniz comenta vitória e atuação do Vasco: 'Confiança, o que é diferente de empolgação'
Com o triunfo, o Cruz-Maltino soma 40 pontos e agora aguarda a sequência da rodada para tentar diminuir a diferença para o G4, que atualmente é de 4 pontos, com um jogo a mais. Caso CRB volte a tropeçar, a equipe aumentará as chances de encostar nos quatro primeiros e sonhar ainda mais com o acesso.

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