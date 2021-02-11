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Vasco terá um jogador suspenso e um retorno contra o líder Internacional

Marcelo Alves recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fortaleza, no Castelão, e não joga no domingo. Por outro lado,  o lateral-direito Léo Matos retorna de suspensão...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 14:19

LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 14:19
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco terá mais uma decisão no domingo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Em São Januário, a equipe recebe o líder Internacional, às 16h (de Brasília). No entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Marcelo Alves, que está suspenso após ter tomado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fortaleza, no Castelão.
>Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroPor outro lado, o Cruz-Maltino terá o reforço do lateral-direito Léo Matos, que cumpriu suspensão no jogo desta quarta. Desde que chegou ao clube, o jogador já recebeu nove cartões amarelos em 17 partidas. Ele tende a ser o titular da posição contra o Colorado.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
Para substituir Marcelo Alves, a tendência, de maneira natural, é que o defensor Ricardo Graça faça a dupla de zaga com o capitão Leandro Castan no duelo decisivo do próximo domingo.
Com mais um tropeço em um confronto direto, o Gigante da Colina segue na zona de rebaixamento com 37 pontos, o mesmo número do Bahia, mas com uma vitória a menos. Dessa forma, o time necessita vencer o líder Internacional para se afastar do iminente perigo de queda. Vale lembrar que restam apenas três rodadas para o fim da competição.

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