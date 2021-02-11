Vasco terá um jogador suspenso e um retorno contra o líder Internacional

Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco terá mais uma decisão no domingo na luta contra o rebaixamento no Brasileirão. Em São Januário, a equipe recebe o líder Internacional, às 16h (de Brasília). No entanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Marcelo Alves, que está suspenso após ter tomado o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fortaleza, no Castelão.

>Confira e simule a classificação do Campeonato BrasileiroPor outro lado, o Cruz-Maltino terá o reforço do lateral-direito Léo Matos, que cumpriu suspensão no jogo desta quarta. Desde que chegou ao clube, o jogador já recebeu nove cartões amarelos em 17 partidas. Ele tende a ser o titular da posição contra o Colorado.

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Para substituir Marcelo Alves, a tendência, de maneira natural, é que o defensor Ricardo Graça faça a dupla de zaga com o capitão Leandro Castan no duelo decisivo do próximo domingo.