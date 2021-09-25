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Vasco terá um desfalque e dois retornos para a partida contra o Goiás, pela Série B

Léo Matos fica de fora por expulsão contra o Brusque; Andrey e Léo Jabá voltam a campo após cumprirem suspensão
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Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 set 2021 às 07:30
Crédito: (Rafael Ribeiro/Vasco
Nesta última sexta-feira, o Vasco venceu o Brusque fora de casa por 1 a 0, pela 26º rodada da Série B. A próxima partida da equipe é contra o Goiás, na segunda-feira, em São Januário. Para o confronto, o Cruzmaltino terá um desfalque e dois retornos.
> Confira a tabela e os jogos da Série BLéo Matos é quem desfalcará o Vasco na próxima rodada da Série B. Em lance polêmico, o jogador foi expulso na última partida, contra o Brusque, e terá que cumprir suspensão contra o Goiás. O zagueiro Castan até chegou a criticar a arbitragem por conta desse lance envolvendo o lateral-direito.
Os dois retornos do Vasco são Andrey e Léo Jabá. Os atletas cumpriram suspensão contra o Brusque e já estão aptos para entrarem em campo na próxima rodada. Contra o Goiás, em São Januário, a partida terá a presença do torcedor vascaíno no estádio.

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