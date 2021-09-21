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Vasco terá mais um desfalque para o duelo contra o Brusque, e Galarza será reintegrado nesta quarta

Gigante da Colina não poderá contar com o atacante Léo Jabá, suspenso por um jogo pelo STJD. Exame de Matías Galarza dá negativo para Covid-19 e volante estará à disposição...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 14:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 14:43
Crédito: Vasco tem 34 pontos e ocupa a nona colocação da Série B restando treze jogos par o fim (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco ainda não venceu no mês de setembro e precisa reencontrar o caminho das vitórias para ainda sonhar com o acesso. O próximo adversário será o Brusque, na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada da Série B. A equipe ganhou um novo desfalque para a partida, mas Fernando Diniz poderá contar com o retorno de um jovem atleta. Além de Andrey, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Gigante da Colina não terá a presença do atacante Léo Jabá. O jogador foi punido por um jogo após julgamento no STJD sobre as infrações cometidas no jogo entre equipe carioca e o São Paulo, pela Copa do Brasil, no mês de agosto. A tendência é que Gabriel Pec ganhe a oportunidade de ser titular.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Por outro lado, o time terá o retorno do lateral-esquerdo Zeca, que estava suspenso contra o Cruzeiro. O volante Galarza, por sua vez, foi submetido a mais um exame e novamente testou negativo para Covid-19. Ele será reintegrado ao grupo e estará à disposição do técnico Fernando Diniz. A utilização do jogador, que está recuperado de uma gripe, vai depender das escolhas do comandante.
+ Após novo empate no fim, Vasco precisa de uma arrancada histórica para subir; entenda a matemática
Com 34 pontos, o Vasco necessita enfileirar pelo menos dez vitórias para garantir o acesso à Série A. Nas últimas duas rodadas, o time teve a vitória nas mãos, mas cedeu o empate no fim, diante de CRB e Cruzeiro. Quaro pontos importantes deixados pelo caminho em um das edições mais disputadas da segunda divisão brasileira.

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