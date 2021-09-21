Vasco terá mais um desfalque para o duelo contra o Brusque, e Galarza será reintegrado nesta quarta

Crédito: Vasco tem 34 pontos e ocupa a nona colocação da Série B restando treze jogos par o fim (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco ainda não venceu no mês de setembro e precisa reencontrar o caminho das vitórias para ainda sonhar com o acesso. O próximo adversário será o Brusque, na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Augusto Bauer, pela 26ª rodada da Série B. A equipe ganhou um novo desfalque para a partida, mas Fernando Diniz poderá contar com o retorno de um jovem atleta. Além de Andrey, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Gigante da Colina não terá a presença do atacante Léo Jabá. O jogador foi punido por um jogo após julgamento no STJD sobre as infrações cometidas no jogo entre equipe carioca e o São Paulo, pela Copa do Brasil, no mês de agosto. A tendência é que Gabriel Pec ganhe a oportunidade de ser titular.

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Por outro lado, o time terá o retorno do lateral-esquerdo Zeca, que estava suspenso contra o Cruzeiro. O volante Galarza, por sua vez, foi submetido a mais um exame e novamente testou negativo para Covid-19. Ele será reintegrado ao grupo e estará à disposição do técnico Fernando Diniz. A utilização do jogador, que está recuperado de uma gripe, vai depender das escolhas do comandante.

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