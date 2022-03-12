Vasco tenta superar desconfiança, corrigir erros e evoluir na reta final do Carioca: 'A gente se cobra muito'

Com a eliminação precoce na Copa do Brasil, a desconfiança da torcida do Vasco com o elenco e as cobranças aumentaram. Mesmo ainda em formação, o time não consegue ter um bom desempenho e a queda de rendimento é nítida. Com isso, os jogadores sabem que precisam dar uma resposta em campo o quanto antes. Ainda mais restando menos de um mês para a estreia pela Série B, dia 9 de abril, contra o Vila Nova, em São Januário. Quando passou a enfrentar adversários mais qualificados, o Cruz-Maltino sentiu as carências do elenco e a falta de opções no banco de reservas. Nos clássicos, três derrotas seguidas e muita dificuldade em se impor e fazer um jogo mais competitivo. Apesar da discrepância entre os investimentos, o Gigante da Colina pode e deve ser mais organizado em campo e ter um padrão tático contra os rivais.

O comandante Zé Ricardo deixou claro que ainda são dois meses de trabalho e que o grupo está em formação e será reforçado. Mas as atuações contra duas equipes que disputam a Série D (Ferroviária e Juazeirense) preocuparam ainda mais. Desorganizado, e com um futebol pobre e totalmente inoperante, o Vasco não teve força e criatividade para construir.

A boa notícia da última partida ficou por conta da entrada de Yuri Lara no segundo tempo. O volante deu mais segurança à defesa e dominou o setor com desarmes, interceptações e boa saída de bola. O retorno de uma peça importante é uma das apostas para fazer o meio de campo funcionar de maneira mais adequada e com um estilo de jogo mais bem definido.

- Fiquei feliz com minha entrada, pude ajudar um pouco o time. Não só eu, como o Zé (Gabriel), como o resto dos volantes que têm entrado têm o dever de controlar o meio-campo. É difícil falar isso, mas a gente tem que ter mais firmeza, mais garra, não que esteja faltando, mas precisamos dar mais para fazer o resultado e não acontecer de novo o que aconteceu na última quarta-feira. Não falo só de mim, como de todos. A gente se cobra muito dentro do grupo, sabemos que precisamos dar mais para as coisas acontecerem - disse Yuri Lara

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No domingo, o time entra em campo pela última rodada da Taça Guanabara contra o Resende, às 16h. A tendência é que pela primeira vez Zé Ricardo tenha à disposição todos os 15 reforços, visto que Vitinho pode, enfim, estrear com a camisa cruz-maltina. O técnico pode rodar o elenco e fazer testes por já ter a classificação às semifinais garantida.

Será a última partida oficial antes das semifinais do Carioca e da estreia na Série B. Em meio à esperança da SAF, o foco é seguir o planejamento, trazer reforços e reconquistar a moral em campo e a confiança da torcida. O Vasco precisa pontuar desde o início da segundona para não enfrentar percalços, que possam comprometer o ano no fim da competição.

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- Espero que a torcida possa confiar na gente, é difícil falar após a derrota, de uma eliminação. Mas a gente sabe, internamente, que podemos e temos que dar mais. Que a torcida possa vir com a gente. Se está sendo difícil com eles, imagina sem eles nos abandonarem. Essa é a minha palavra, que eles possam confiar em nós, nos apoiar. Estaremos batalhando aqui para dar a volta por cima - reforçou Yuri.