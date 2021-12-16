Vasco tenta o retorno de Diego Souza; confira as saídas e  chegadas do clube

O vaivém do Vasco ainda está tímido, mas o clube deseja uma grande contratação e ela atende pelo nome de Diego Souza. O centroavante está no radar do Cruz-Maltino e poderá ser a primeira contratação para 2022. O negócio, porém, não é fácil.
- Contratações do Vasco
- O Vasco ainda não contratou jogadores. Anunciou somente o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians.
- Jogadores na mira
- A reformulação do Cruz-Maltino é discreta até aqui. O volante Yuri, em fim de contrato com o CSA, está negociando. Diego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo. Jogadores estão sendo avaliados internamente, dentre eles Fernando Miguel. O goleiro esteve emprestado e destacou na campanha histórica do Atlético-GO. Agora, em tese, tem que voltar. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já recebeu negativas.
- Quem saiu
- A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles: Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano.
- Quem pode sair
- Há jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo.
- Time-base para 2022 até o momento
- Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nenê; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo.
- Desafios para 2022
- O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso.
- Os primeiros jogos de 2022
- 26 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca
- 29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca
- 2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
- 5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca
- 9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca