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Vasco tenta o retorno de Diego Souza; confira as saídas e  chegadas do clube

Centroavante deixou o Grêmio em alta e interessa à diretoria e (muito) à torcida cruz-maltina. A movimentação do clube cruz-maltino no mercado ainda é bastante tímida
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 16:12

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 16:12

Diego Souza
Diego Souzajá brilhou com a camisa do Vasco Crédito: Divulgação/Vasco
O vaivém do Vasco ainda está tímido, mas o clube deseja uma grande contratação e ela atende pelo nome de Diego Souza. O centroavante está no radar do Cruz-Maltino e poderá ser a primeira contratação para 2022. O negócio, porém, não é fácil.
  • Contratações do Vasco 

  • O Vasco ainda não contratou jogadores. Anunciou somente o técnico Zé Ricardo, que esteve recentemente no Qatar SC (QAT) e o gerente de futebol Carlos Brazil, que estava como gerente de base do Corinthians. 

  • Jogadores na mira 

  • A reformulação do Cruz-Maltino é discreta até aqui. O volante Yuri, em fim de contrato com o CSA, está negociando. Diego Souza, que não renovou com o Grêmio, é o grande alvo. Jogadores estão sendo avaliados internamente, dentre eles Fernando Miguel. O goleiro esteve emprestado e destacou na campanha histórica do Atlético-GO. Agora, em tese, tem que voltar. O clube deseja ainda um diretor de futebol, mas já recebeu negativas. 

  • Quem saiu 

  • A barca vascaína já tem dez jogadores. São eles: Ernando, Walber, Zeca, Romulo, Andrey, Michel, Marquinhos Gabriel, Léo Jabá, Morato e Cano. 

  • Quem pode sair 

  • Há jogadores em fim de contrato que não tiveram as respetivas situações definidas. São os casos de Daniel Amorim (que esteve emprestado) e Vanderlei, que atingiu meta para renovação, mas pode não permanecer. Jogadores com contrato também podem deixar a Colina. Leandro Castan, pelo desgaste, é o maior exemplo. 

  • Time-base para 2022 até o momento 

  • Lucão; Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, MT, Galarza e Nenê; Gabriel Pec e Laranjeira. Técnico: Zé Ricardo. 

  • Desafios para 2022 

  • O Vasco estreia no Campeonato Carioca no fim de janeiro, terá também a Copa do Brasil ao longo da temporada, mas a prioridade é conquistar o acesso de volta à elite do Campeonato Brasileiro. Em 2021, o time amargou enorme fracasso. 

  • Os primeiros jogos de 2022 

  • 26 ou 27/1 - Volta Redonda x Vasco - Campeonato Carioca
  • 29 ou 30/1 - Vasco x Boavista - Campeonato Carioca
  • 2 ou 3/2 - Vasco x Nova Iguaçu - Campeonato Carioca
  • 5 ou 6/2 - Madureira x Vasco - Campeonato Carioca
  • 9 ou 10/2 - Vasco x Portuguesa - Campeonato Carioca

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