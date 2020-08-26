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futebol

Vasco tenta aproveitar boa fase para avançar na Copa do Brasil

Cruz-Maltino chega para duelo contra o Goiás em momento completamente distinto de quando foi derrotada em São Januário há mais de cinco meses, ainda com Abel Braga...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 07:00
Crédito: Maga Jr/Ofotografico
Quando o Vasco foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, em São Januário, em março, poucos torcedores acreditavam na classificação para as oitavas da Copa do Brasil, diante do cenário vivido pela equipe. Passados mais de cinco meses, o panorama no Cruz-Maltino é completamente diferente e torna as esperanças de avançar no torneio mais concretas, nesta quarta-feira, às 21h30, em Goiânia. Na derrota no jogo de ida, o então técnico Abel Braga vinha tendo o trabalho fortemente contestado e acabou pedindo demissão após a derrota para o Fluminense, pelo Carioca, último jogo antes da pausa de três meses imposta pela pandemia. Ramon assumiu como uma solução caseira diante das dificuldades financeiras do clube e afastou as desconfianças com um bom trabalho. Ao todo foram seis jogos, cinco vitórias e um empate. O Vasco, portanto, chega para o segundo jogo mais organizado, o que dificilmente teria acontecido se a partida fosse disputada na sequência do primeiro duelo. Ainda que fosse feita a troca de comando o tempo para treinar seria curto.
O Goiás, por outro lado, vive um momento distinto. O time não fez um bom início de Campeonato Brasileiro, com derrotas para Athletico-PR e Fortaleza e um empate com o Palmeiras. Os resultados custaram o emprego do técnico Ney Franco. Ele foi substituído por Thiago Larghi, que teve pouco tempo para fazer mudanças radicais. O Esmeraldino também sofreu com problemas de saúde. O jogo com o São Paulo pela primeira rodada do Brasileirão foi adiado, em razão de dez atletas terem testado positivo para Covid-19.
Com a vantagem do empate, a tendência é que os donos da casa deixem a posse de bola para o Cruz-Maltino e tentem surpreender no contra-ataque. O time de Ramon tem mostrado uma solidez defensiva, mas certa dificuldade de criação nas últimas partidas, quando teve a bola. O volante Andrey, no entanto, não vê isso como um problema.
- Acho que a nossa criação tem sido boa. Fizemos três gols contra o Ceará. Se a gente continuar não criando muito e fizer três gols, acho que é suficiente. Claro que temos que melhorar, como Ramon, Bastos e Castan sempre falam. O bom é que o nosso grupo tem muito a crescer. Estamos trabalhando muito para melhorarmos ainda mais nesse conceito - disse o volante, na véspera da partida à Vasco TV.
Vasco e Goiás se enfrentam, nesta quarta-feira, às 21h30, na Serrinha. Os cariocas precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para conseguir a classificação, enquanto os donos da casa têm a vantagem do empate. Em caso do Cruz-Maltino devolver o placar do jogo de ida, a vaga será decidida nos pênaltis.

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