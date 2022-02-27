Vasco tem um desfalque e duas dúvidas para o clássico contra o Flamengo, no próximo domingo

Após a derrota para o Fluminense, o Vasco terá pela frente uma decisão na estreia da Copa do Brasil. O adversário será a Ferroviária, em Araraquara, às 21h30, na quarta. No Carioca, o time volta a campo para mais um clássico na temporada: desta vez contra o Flamengo, no próximo domingo, às 16h, ainda sem local definido pela federação. Para o duelo contra mais um rival, Zé Ricardo não poderá contar com o volante Matheus Barbosa, que tomou o terceiro amarelo no sábado. A tendência é que o substituto seja o paraguaio Matías Galarza, visto que o meio-campista Yuri Lara ainda se recupera de uma lesão no tornozelo e segue no período de transição.

O "pitbull vascaíno" começou bem a temporada e teve suas atuações elogiadas por parte da torcida. Com isso, sua saída evidenciou que o time ainda necessita contratar um primeiro volante mais de marcação. Não há no elenco um volante que tenha a mesma pegada neste fundamento para proteger a frente da defesa. Matheus Barbosa, por sua vez, ainda não conseguiu render neste início de ano.

Quem pode estrear é o zagueiro colombiano Juan Quintero. Dos quinze reforços, ele e Vitinho foram os únicos que ainda não atuaram com a Cruz de Malta no peito. O defensor ficou como opção no banco de reservas contra o Tricolor, mas não teve a chance de jogar. Zé Gabriel entrou no segundo tempo nos dois últimos jogos e Luiz Henrique atuou alguns minutos contra o Fluminense.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca

Vitinho se recupera de uma lesão no tendão retofemoral direito ainda no início da temporada, antes da estreia do time no Estabual. Ele está no período de transição, assim como Yuri Lara. O Departamento Médico do clube carioca trabalha com cautela para o jogador voltar em condições de ajudar o grupo e não ter qualquer problema na região.

+ Zé Ricardo admite 'pior primeiro tempo' do Vasco no ano e cobra reação: 'Trabalhar o nosso mental'

Com 19 pontos, o Vasco segue na terceira colocação da Taça Guanabara restando duas rodadas para o fim. Além do clássico contra o Flamengo, a equipe encerra a participação na primeira fase contra o Resende, dia 13, em São Januário. O Gigante da Colina já está matematicamente classificado para as semifinais.