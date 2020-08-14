Vasco tem sua melhor estreia no Campeonato Brasileiro desde 2011

Estrear vencendo, claro, é sempre muito bom. Agora, começar o Campeonato Brasileiro ganhando após ter demorado oito rodadas no ano anterior, tem um gosto de alívio para o torcedor. Foi exatamente o que fez o Vasco.
Se em 2019 o time precisou de oito jogos para vencer o seu primeiro duelo no Brasileirão, dessa vez a equipe triunfou logo de cara: 2 a 0 sobre o Sport, em São Januário, nessa quinta-feira. Com dois gols de diferença, essa foi a sua melhor estreia do Vasco na competição desde 2011, quando bateu o Ceará por 3 a 1. Curiosamente, Fellipe Bastos, autor dos dois gols contra o Leão, fazia parte daquele elenco que acabou se sagrando campeão da Copa do Brasil - o volante não atuou contra o Vozão.De lá pra cá, a equipe havia vencido em três estreias, sempre pela diferença mínima: 2 a 1 no Grêmio, em 2012 - com um gol de Bastos -, 1 a 0 na Portuguesa, em 2013, e 2 a 1 no Atlético Mineiro, em 2018.
ÚLTIMAS ESTREIAS DO VASCO NO BRASILEIRÃO
2011 - Ceará 1x3 Vasco2012 - Vasco 2x1 Grêmio2013 - Vasco 1x0 Portuguesa2014 - não disputou2015 - Vasco 0x0 Goiás2016 - não disputou2017 - Palmeiras 4x0 Vasco2018 - Vasco 2x1 Atlético-MG2019 - Athletico-PR 4x1 Vasco2020 - Vasco 2x0 Sport