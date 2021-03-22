Vasco tem o seu pior início de Carioca desde 2011

Crédito: Marquinhos Gabriel é um dos reforços vascaínos para 2021 (Rafael Ribeiro/Vasco

A temporada 2021 já começou, mas o Vasco ainda continua apresentando as mesmas dificuldades do ano passado. Rebaixado no último Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino ainda não venceu no Carioca e avançou na Copa do Brasil apenas empatando com a Caldense. Num resumo de momento, são cinco partidas, com três empates, duas derrotas e nenhum triunfo.

E se um empate lhe serviu para seguir em frente na competição nacional, o mesmo não dá para dizer no Estadual. As igualdades contra Nova Iguaçu - 2 a 2 - e Botafogo - 1 a 1 -, somadas às derrotas para Portuguesa e Volta Redonda, colocam o time na penúltima posição da disputa, ficando à frente apenas do Macaé, exatamente o seu adversário desta quarta-feira.

Esse é o pior início de Campeonato Carioca do clube desde 2011. Na ocasião, o time perdeu os quatro primeiros jogos, pontuando pela primeira vez somente na 5ª rodada, num empate em 0 a 0 com o Volta Redonda. O primeiro triunfo viria na sequência, num 3 a 0 sobre o Americano na estreia de Ricardo Gomes, contratado para a vaga do técnico PC Gusmão, demitido após o começo ruim. Naquele ano, porém, o Vasco se sagraria campeão da Copa do Brasil, seu último título nacional até então.

VASCO NOS ÚLTIMOS CAMPEONATOS CARIOCAS- 4 primeiros jogos