Vasco tem aproveitamento de lanterna desde a saída de Ramon

Crédito: Vasco foi goleado pelo Athletico (Rodolfo Buhrer/Fotoarena/Agência Lancepress!

Com 28 pontos conquistados em 26 jogos disputados, o Vasco ocupa nesse momento a 17ª posição no Campeonato Brasileiro. Uma campanha muito ruim, que coloca o time novamente na luta contra o rebaixamento, algo que tem sido comum na história recente do clube.

E a situação poderia ser ainda pior, se não fosse pelo bom início de competição da equipe. Dos 28 pontos, 18 foram obtidos nas 13 primeiras rodadas, ainda sob o comando do técnico Ramon Menezes, que chegou a liderar a competição. Ou seja, desde a troca de treinador, no início de outubro, o Vasco ganhou somente 10 dos 39 pontos que disputou.

O aproveitamento do time despencou de 46% para apenas 25%. Antes com desempenho de meio de tabela - o Ceará hoje é o 10º com 44% de aproveitamento -, o Cruz-Maltino passou a ter um rendimento de lanterna. O Coritiba, que atualmente ocupa a última colocação na disputa, tem os mesmos 25% dos pontos conquistados.

Ricardo Sá Pinto, atual treinador vascaíno, no entanto, não comandou o time nos 13 jogos. Antes do português assumir o cargo, Alexandre Grasseli tocou o barco de forma interina por duas partidas. Na derrota por 3 a 0 para o Athletico Paranaense, neste domingo, Rui Costa, seu auxiliar, foi quem esteve à beira do gramado, já que Ricardo estava suspenso em razão do terceiro cartão amarelo.

De toda forma, com Sá Pinto ou não, uma coisa é certa: o Vasco continua deixando a desejar. Cada vez mais...

VASCO COM RAMON NO BRASILEIRO

13 jogos​5 vitórias3 empates5 derrotas17 gols marcados18 gols sofridos-1 de saldo46,1% de aproveitamento

VASCO PÓS-RAMON NO BRASILEIRO