Vasco supera o Vila Nova, engata a 2ª vitória seguida e dorme no G-4 da Série B

Léo Jabá marcou o gol solitário da partida disputada em São Januário. Jogo foi marcado por muita tensão e 11 cartões amarelos

Publicado em 10 de Agosto de 2021 às 23:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 ago 2021 às 23:57
Série B
Léo Jabá fez o gol da vitória vascaína sobre o Vila Nova, em São Januário, pela Série B Crédito: Andre Melo Andrade/Immagini/Folhapress
Foi tenso, mas o Vasco venceu a segunda partida seguida - esta contra o Vila Nova, em São Januário. Com o resultado e 1 a 0 a noite desta terça-feira, mais o empate do Goiás com o Remo, o Cruz-Maltino dorme no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com três minutos, o Vasco tentava trocar passes no campo de ataque, mas o Vila Nova conseguiu obter o contra-ataque e fez Vanderlei trabalhar. O chute de Henan foi forte e o goleiro defendeu. O jogo seguia na tônica do domínio cruz-maltino, mas sem conseguir passar pela retraída defesa goiana. Só que o time de Lisca sofria para chegar na entrada da área adversária. Pelo contrário, foi o time visitante quem, num novo contra-ataque, gerou perigo. Desta vez, Alesson fez a bola passar perto do gol.
O cenário era ruim demais para o Vasco. Dificuldade na criação, Leandro Castan substituído por lesão ainda no primeiro tempo... até que, já nos acréscimos, Juninho achou Léo Jabá na área e o ponta conseguiu girar antes de chutar prensado na marcação. A bola encobriu o goleiro e o placar foi aberto.

RETORNO POBRE

No segundo tempo, atrás no placar, o Vila Nova tentou se lançar mais ao ataque. Só que nem conseguia criar com volume, nem o Vasco obtinha contragolpes. Muitas faltas travavam a partida. O primeiro bom lance foi aos 21, quando Lucas Mazetti cobrou escanteio, Vanderlei não achou a bola, mas o cabeceio de Rafael Donato foi por cima.

ENGRENOU?

Aos 28, o time da casa roubou a bola no campo de ataque. Figueiredo achou Léo Jabá, mas a finalização, desta vez, foi por cima do gol. Três minutos depois, após cruzamento rasteiro, Formiga tentou de letra. A bola foi nas mãos do goleiro vascaíno.
A partida era tensa. O árbitro distribuía cartões, mesmo sem muita violência nas faltas. O Vila teve chances de empatar, mas faltou contundência aos jogadores para alterarem o placar. Assim, e com o empate do Goiás com o Remo, o Cruz-Maltino dorme no G4.

