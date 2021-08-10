CSA marca dois no fim e vence Confiança, fora de casa, pela Série B

Nesta terça-feira (10), Confiança e CSA se enfrentaram pela Série B e fizeram um duelo bem abaixo do esperado. Na segunda etapa, os visitantes foram letais em dois lances e marcaram com Iury e Dellatorre, que deram os três pontos aos alagoanos.
Agora, o CSA respira e sobe para a 12ª colocação da Série B, com 20 pontos. Por outro lado, o Confiança fica em 16º, com 12.
A primeira etapa começou com total controle do Confiança, que alugou o campo de ataque. Em certo momento tentou acelerar a troca de passe e buscar espaços, mas pecava no último terço do campo. Por outro lado, parou e começou a tocar a bola sem ser incisivo e buscar uma brecha tranquilamente.
Mais à frente, a partida ficou truncada, com as equipes brigando muito no meio-campo. Logo, começaram as faltas mais duras e parando jogadas que poderiam ser promissoras.
Aos 28', Geovane recebeu no meio-campo e tentou um chute de fora, que passou perto do gol de Rafael Santos. Na resposta, o Confiança chegou com Serginho, que obrigou Thiago Rodrigues a espalmar e fazer uma ótima defesa. Sem grandes chances, as equipes foram para o intervalo sem gols.
Intervalo nada muda
O CSA voltou do segundo com uma boa chance de abrir o placar com Iury, que chegou pelo lado, cruzou e viu a bola passar por toda a área. O duelo voltou a ficar sem grandes chances, com as equipes se focando muito em duelos pelo meio-campo e não cirando boas oportunidades no campo ofensivo.
Aos 18', Gabriel recebeu na frente da área, abriu espaço e bateu por cima. Logo depois, foi a vez de Daniel Penha tentar de fora, mas também não acertou a meta.
Dois gols e fechamento da partida
Aos 31', Dellatorre fez boa jogada dentro da área, bateu cruzado, Rafael Santos espalmou, mas Iury aproveitou o rebote e de letra, abriu o placar. Cinco minutos depois, Ernandes lançou Dellattore, que chutou na saída do goleiro e fez o segundo.FICHA TÉCNICA DA PARTIDA CONFIANÇA 0 x 2 CSA Local: Arena Batistão, Aracaju-SEData/horário: 10 de agosto de 2021, às 19h (horário de Brasília)Árbitro central: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)Árbitro assistente 1: Vinicius Melo de Lima (RN)Árbitro assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)Quarto árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)Gols: Iury (31/2T) (0-1), Dellatorre (36'/2T)Cartões amarelos: Geovane, Lucão, Yuri, Dellatorre (CSA), Willians Santana (Confiança)CONFIANÇA: Rafael Santos; Marcelinho, Nirley, Vinicius Santana (Luan 34'/2T) e João Pualo; Serginho, Madison (Rafael Vila - Intervalo) e Daniel Penha; Ítalo (Luidy 23'/2T), Jhemerson (Robinho 34'/2T) e Willians Santana (Tiago Reis 23'/2T). Técnico: Zé Carlos Leal.
CSA: Thiago Rodrigues; Éverton Silva, Matheus Felipe, Lucão (Fabrício 45'/2T) e Ernandes; Geovane (Giva Santos 40'/2T), Yuri e Gabriel; Iury (Reinaldo 37'/2T), Marquinhos (Bruno Mota - Intervalo) e Dellatorre (Yago 45'/2T). Técnico: Ney Franco.