Com gol no último lance, Guarani vence Avaí pela Série B

Na noite desta terça-feira (10), o Guarani foi até a Ressacada e conseguiu vencer o Avaí por 1 a 0 em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série B. O único gol da partida saiu dos pés de Allan Victor, já no último lance do duelo. A vitória colocou o Bugre no G4 da competição, enquanto o Leão da Ilha segue fora da zona de acesso para a Série A.

Agora, os dois clubes voltam a campo ainda nesta semana, pela 18ª rodada do Brasileirão Série B. Assim, na sexta-feira (13), o Guarani visita o Goiás, às 19h. Por outro lado, no sábado (14), o Avaí encara o Náutico, em casa, às 19h.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSComeço truncadoOs primeiros 15 minutos na Ressacada foram de muita disputa pela bola e uma soma de erros. O Avaí tentou impor o seu jogo, ainda mais jogando em sua casa, mas só conseguiu levar algum perigo ao gol adversário em um chute de falta de Edílson, que parou na defesa segura de Gabriel Mesquita.

Por sua vez, o Guarani não conseguiu chegar ao ataque com frequência. O Bugre errou muitos passes e pareceu mais preocupado em se defender nos primeiros movimentos da partida.

Chances aparecem​Com o passar do tempo, as equipes começaram a se expor mais e, consequentemente, as chances vieram a aparecer. Contudo, as ideias de chegar ao gol adversário eram opostas.

Pelo lado do Guarani, a bola aérea apareceu como a principal arma na metade da primeira etapa. Ronaldo Alves e Lucão do Break conseguiram ganhar da defesa adversária pelo alto, mas erraram o alvo. Em contrapartida, o Avaí buscou subir as linhas e forçar os erros do Bugre. Em uma das oportunidades, Edílson arriscou de longe e parou em Gabriel Mesquita.

Quase olímpico!A reta final da primeira etapa voltou a mostrar as duas equipes se estudando assim como no início. A partida ficou travada e contou com algumas faltas de lado a lado.

A falta de criatividade das equipes tornou um escanteio o lance mais perigoso dos últimos 15 minutos do 1° tempo. Na cobrança fechada, Gabriel Mesquita teve que voltar correndo para fazer a defesa e evitar que a bola entrasse. Assim, o placar de 0 a 0 ficou no placar na ida para o intervalo.

Retorno truncadoO início do 2° tempo foi um reflexo do que foi a primeira etapa como um geral. Debaixo de muita chuva em Florianópolis, o confronto ficou ainda mais travado e com os ataques sendo pouco acionados.

A grande diferença ficou pela postura do Guarani. A equipe bugrina se fez mais presente no campo de ataque, ficando mais com a bola e buscando os espaços para finalizar.

Faltou calibrarCom a área congestionada dos dois lados, as equipes passaram a arriscar de fora para dar sustos nos goleiros. Pelo lado do Avaí, Vinícius Leite tentou colocar no ângulo direito de Gabriel Mesquita e mandou próximo da trave do goleiro bugrino.

Por sua vez, o Guarani tentou duas vezes vazar a defesa adversária. Na primeira, Bruno Silva teve espaço para finalizar e mandou sem direção. Mais tarde, Allan Victor soltou uma bomba pelo lado esquerdo, mas o chute parou na placa de publicidade.

Allan Victor decide o jogoNa reta final do jogo na Ressacada, o Avaí se impôs e começou a chegar com mais perigo ao gol defendido por Gabriel Mesquita. Aos 33 minutos, Copete recebeu pelo lado direito da área e bateu cruzado. A bola passou próxima à meta e saiu pela linha de fundo.

Quando tudo parecia definido na Ressacada, veio o gol salvador do Bugre. Bidú cobrou lateral na área, Bruno Sávio ajeitou para trás, e Allan Victor apareceu livre para bater firme no canto esquerdo de Glédson e dar a vitória por 1 a 0 à equipe visitante.FICHA TÉCNICAAVAÍ 0 X 1 GUARANI​Local: Ressacada, em Florianópolis-SCData/Horário: 10 de agosto de 2021 (terça-feira), às 19hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ) e Gabriel Conti Viana (RJ)Gol: Allan Victor (50'/2°T) (0-1)Cartões amarelos: Diogo Mateus, Bruno Sávio, Carlão, Bidú (Guarani), Wesley Soares, Lourenço, Matheus Lucas, Jean Cléber (Avaí)

AVAÍ: Glédson; Edílson, Rafael Pereira, Betão e Diego Renan (João Lucas, aos 20'/2°T); Wesley Soares (Jean Cléber, aos 20'/2°T), Lourenço e Valdívia (Romulo, aos 11'/2°T e Matheus Lucas, aos 30'/2°T); Vinícius Leite (Gustavo Modesto, aos 30'/2°T), Getúlio e Copete. Técnico: Claudinei Oliveira.